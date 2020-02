La stratégie de la petite balle des Rockets avec Covington a fonctionné dans la victoire contre les Lakers

La réponse à la question ci-dessus, en particulier après la victoire de jeudi soir sur les Lakers de Los Angeles est… peut-être!

Lorsque les Houston Rockets ont décidé d’échanger Clint Capela et d’acquérir le swingman Robert Covington, il y avait tellement de blagues PJ Tucker – il sera décomposé lorsqu’il devra défendre Anthony Davis, Nikola Jokic, Rudy Gobert et d’autres centres occidentaux si les Rockets veulent un Titre.

Mais nous sommes un jeu dans l’expérience – la plus petite des tailles d’échantillon – et jusqu’à présent, cela a fonctionné!

Cela a évidemment aidé que Russell Westbrook a eu un de ces énormes matchs lorsque les Lakers ont tenté de doubler James Harden et ont maintenu la superstar à seulement 14 points sur 10 tirs.

Mais il y a plus à aimer ici que Westbrook s’en va. Il y a le fait que Covington a réussi 4 des 7 en profondeur, ajoutant au groupe déjà énorme de tireurs qui profiteront d’un look ouvert: Harden, Tucker, Danuel House Jr., Eric Gordon, Austin Rivers, Ben McLemore… c’est exactement ce que craignait LeBron James avant le match de jeudi (via le Houston Chronicle):

«Ils tirent déjà 45, 50 trois par match. Maintenant, ils vont passer à 60, 65 3 », a déclaré James lors du tournage des Lakers jeudi. «Cela crée des défis pour tout le monde dans la ligue parce que vous devez être sur vos gardes et garder un gars qui a en moyenne près de 40 ans, et garder un gars qui a en moyenne triplé en double au cours des saisons précédentes. Ainsi, cela crée beaucoup plus d’espace pour Russ (Westbrook) et (James) Harden. »

Mais qu’en est-il de la défensive? Nous avons sous-estimé la ténacité de Tucker dans le post, et nous savons tous que Covington peut jouer D:

Évidemment, il y a des nuits où ça ne va pas marcher. Westbrook manquera trop. Les tireurs au-delà de l’arc auront des nuits de repos. De plus grands adversaires surclasseront la compétition. Ils misent sur toutes ces choses qui se produisent occasionnellement dans une série éliminatoire et non pas tous les soirs.

Mais pendant une nuit, l’expérience a fonctionné de façon considérable.

.