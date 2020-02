La stratégie de piqûre d’avocat pour votre fête de jeu

Les avocats sont partout de nos jours, et le Super Bowl Sunday ne fait pas exception. La trempette à sept couches et le guacamole sont deux articles populaires que les gens servent, et, bien sûr, ils sont tous deux préparés avec des avocats (bien qu’ils soient évidemment l’ingrédient le plus dominant dans un).

En fait, les avocats jouent un rôle si important dans les spreads du Super Bowl que le conseil de l’avocat Hass basé en Californie prévoit que 153 millions de livres d’avocats seront consommés dimanche pour le Super Bowl LIV, a rapporté le Wall Street Journal cette semaine.

Le problème est que lorsque les gens font ces plats, ils ont tendance à se blesser en coupant ou en piquant les avocats, conduisant à ce qui est apparemment appelé «la main de l’avocat». L’augmentation de la consommation d’avocat – merci, la génération Y – a également entraîné une augmentation de l’hôpital visites pour des blessures liées à l’avocat, et celles-ci pourraient piquer autour du Super Bowl dimanche.

Selon le WSJ:

Des chercheurs de l’Université Emory, qui ont examiné le phénomène de l’avocat de la main dans une étude publiée l’année dernière, ont appelé la hausse des cas «une épidémie de blessures à la main». Ils ont utilisé des données du National Electronic Injury Surveillance System, qui recueille des informations sur les blessures liées à les produits de consommation.

Les chercheurs estiment que 50 413 blessures au couteau liées à l’avocat sont survenues entre 1998 et 2017, dont plus de la moitié – 27 059 – depuis 2013. L’étude a déclaré qu’elle «sous-estimait probablement la véritable incidence nationale des blessures au couteau liées à l’avocat», car les données uniquement examine les patients qui se rendent aux urgences.

Maintenant, il existe un certain nombre de façons différentes de piquer un avocat en plus de la méthode manifestement dangereuse de creuser la fosse avec la pointe d’un couteau bien aiguisé. Vous pouvez creuser la fosse avec une cuillère, retirer la moitié de l’avocat de sa peau avec une cuillère, puis retirer la fosse ou même acheter un outil de cuisine spécifique pour le faire fonctionner.

Eh bien, voici une autre option extrêmement simple. Un chef dans un restaurant où je travaillais il y a des années m’a appris cette astuce facile qui n’a jamais échoué et – je frappe du bois – je ne me suis jamais blessé à la main en le faisant.

Suivez simplement ces trois étapes:

1. Coupez l’avocat en deux (duh).

2. Piratez-le (soigneusement)

Avec un couteau bien aiguisé, coupez délicatement la lame directement dans la fosse pour qu’elle se loge dedans.

3. Tournez-le

Une fois la lame dans la fosse, faites tourner le couteau dans n’importe quelle direction et tirez facilement la fosse vers l’extérieur.

Rappelez-vous: les avocats mûrs sont les plus faciles à travailler et se traduisent souvent par les meilleurs aliments au goût. Et un couteau émoussé peut être plus dangereux qu’un couteau tranchant.

Profitez de votre nourriture à base d’avocat le dimanche du Super Bowl, et ne vous coupez pas la main!

