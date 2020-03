La Super Coupe d’Espagne 2021 connaît déjà les équipes qui participeront

Avec la passe de l’Athletic Club Bilbao à la finale de la Copa del Rey, il n’a pas seulement été décidé quelles équipes joueront le 18 avril à La Cartuja pour le titre. La prochaine Super Coupe d’Espagne était également prévue.

Le nouveau format promu par le président de la Fédération royale espagnole de football, Luis Rubiales, impliquait la participation de quatre équipes au lieu des deux habituelles auparavant. Ainsi, les équipes qui joueront le tournoi sont les Athletic Club et Real Sociedad via Copa, et, si leurs trajectoires ne se tordent pas beaucoup, le Real Madrid et Barcelone via la ligue.

Sur les quatre participants de la Super Coupe précédente, seuls deux ont la possibilité de répéter. Ce sont eux qui arriveraient par le porte-jarretelles. Si la Liga terminait à ce moment-là, ils accèderaient à la Super Coupe du Real Madrid en tant que champion du tournoi, et à Barcelone en deuxième place. Leur participation n’est toujours pas garantie, même si l’avantage de 10 et 9 points respectivement sur le troisième, Séville, Cela donne à penser qu’il sera difficile de les voir quitter ces postes.

Moins de doutes sont offerts par les participants qui arriveront sur la route de la Coupe La Real Sociedad a certifié leur participation à la finale de la Copa del Rey à Anduva; et Athletic a fait de même à Los Cármenes. Qu’ils élèvent des lions métalliques ou des urdines txuri, la condition des finalistes des deux équipes garantit leur présence en Super Cup.

Ce sera la deuxième fois que la Super Coupe d’Espagne se disputera avec quatre équipes. La première a été l’édition 2019/20, à laquelle Valence et Barcelone ont participé sur la route de la Copa, et le Real Madrid et l’Atlético de Madrid via LaLiga. Le premier champion de Super Coupe dans ce format a été le Real Madrid, qui a remporté l’Atlético aux tirs au but.