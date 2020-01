La superstar de Lynx sautera une autre saison de la WNBA

Maya Moore est facilement l’une des plus grandes athlètes de notre temps. En huit ans de basket-ball WNBA, Moore a remporté quatre championnats, un trophée MVP, un autre trophée MVP Finals et a été nommé All-Star à six reprises. Elle a transformé le Lynx du Minnesota en concurrent annuel.

C’est du niveau GOAT. Tout cela est pâle par rapport à ce qu’elle fait hors du terrain.

Moore sautera sa deuxième saison consécutive de la WNBA cet été pour se concentrer sur la réforme de la justice pénale, rapporte le New York Times. Plus précisément, dans le cas de Jonathan Irons – un homme qui, selon elle, a été injustement condamné à l’âge de 16 ans. Il a maintenant 39 ans.

Irons est en train de purger une peine de 50 ans de prison après avoir été reconnu coupable de cambriolage et d’avoir agressé un propriétaire avec une arme à feu à Saint-Louis. Le propriétaire a été abattu lors de l’agression et a témoigné que Irons était l’auteur, mais il n’y avait aucune preuve liant Irons au crime.

Moore a parlé de cette affaire depuis qu’elle a rencontré Irons en 2017. Elle a pris un an de congé l’année dernière pour exercer son ministère à Atlanta et fait de même cette année.

C’est sans précédent. Nous n’en parlons pas assez. C’est Michael Jordan qui entre dans sa première retraite, sauf qu’au lieu de sucer au baseball, Moore est un patron de la justice pénale.

Elle a 30 ans. Nous n’avons aucune idée de la quantité de basket-ball qu’il lui reste réellement où elle joue à un niveau élevé. Nous n’avons également aucune idée de son retour. Mais c’est très clairement plus grand que le basket-ball pour elle.

C’est l’occasion pour elle de sortir quelqu’un d’un piège dans lequel tant de personnes tombent sans faute de leur part. Ils n’ont aucune bouée de sauvetage et aucune aide. Moore essaie de l’être pour quelqu’un qui en a vraiment besoin.

Au cours des dernières années, les athlètes se sont retrouvés à poursuivre de plus en plus les passions qu’ils ont en dehors de leur sport. Beaucoup ont fait du bien avec ce nouveau pouvoir. Ajoutez Moore à cette liste sans cesse croissante.

Moore ne se retire pas encore du jeu, mais c’est probablement la chose la plus proche. Nous ne la reverrons peut-être plus jamais. Et si elle revient, rien ne garantit qu’elle sera aussi bonne.

C’est un sacrifice énorme qu’elle choisit de faire, mais c’est aussi un sacrifice qui pourrait faire une énorme différence dans le monde de quelqu’un – plus grand que toute différence qu’elle pourrait faire sur un terrain de basket.

Si elle ne joue plus jamais une seule minute de basket-ball de la WNBA, cela en vaudra la peine.

