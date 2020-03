La suspension à blanc affecte grandement Alegna González

▲ Marchista Alegna González s’est rendue dans son Chihuahua natal, où elle se réfugie et se prépare pour Tokyo 2020. Photo @WorldAthletics

Samedi 21 mars 2020, p. a14

Candidate indéniable pour remporter la médaille olympique à Tokyo 2020, la marchiste Alegna González fait partie des milliers d’athlètes touchés par le Covid-19; Dans son cas, parce qu’en tant que championne du monde de la jeunesse et avec le minimum de qualification atteint la saison précédente, elle a subi une blessure et n’a pas participé à des compétitions internationales depuis juin 2019, et maintenant elle n’a plus de blancs avant l’événement d’été, si c’est que c’est fait.

Ignacio Zamudio, son entraîneur, a indiqué qu’il devra improviser pour refaire les plans de travail de toute son équipe, mais il se concentrera sur Alegna, la marcheuse qui a eu une progression qui vise à être le successeur de Lupita González, finaliste à Rio 2016, hors de toute possibilité de suspension pour dopage.

Si nécessaire, Zamudio déménagera à Chihuahua, le lieu d’origine de l’athlète, qui est revenu jeudi, comme le reste des olympiens étrangers présélectionnés qui vivaient au Centre national pour les talents sportifs et la haute performance, car ils ont été renvoyés chez eux pour se mettre à l’abri. et poursuivre sa préparation de manière alternative, au moins jusqu’au 20 avril.

C’est très compliqué; ce n’est pas une étape de repos actif. Normalement, cela devrait être une étape compétitive, a déclaré l’entraîneur à propos de la tournée de préparation qui a commencé lundi dernier avec le voyage en Europe pour la première étape en Slovénie, avec Alegna, César Córdova, Sofía Ramos (médaillée aux Jeux Olympiques). Jeunesse), entre autres, figure également parmi les premiers mondiaux d’athlétisme au monde.

Viennent ensuite la Marche mondiale, en juin au Bélarus, et les Championnats du monde d’athlétisme U-20, en mai au Kenya, qui sont annulés. Ils étaient particulièrement importants pour Alegna – la championne du monde U-20 du 10 000 mètres et le National Sports Award 2018 – face aux Jeux Olympiques, qu’elle atteindrait sans aucun blanc international.

Pour moi, elle a été la plus touchée car elle n’a pas pu concourir depuis la mi-2019. La Coupe du monde ne peut plus être remplacée car elle serait très proche des Jeux Olympiques. Il y avait une foire en Espagne, mais comme tout se passe, sauf que je pense que ce sera fait, a noté l’entraîneur.

Il a rappelé que le plan était pour la femme Chihuahuan d’abaisser la marque à 20 kilomètres avant le rendez-vous d’été: de 1: 30.21 heures qu’elle a réussi en avril 2019 à moins de 1:29, mais surtout pour atteindre Tokyo à un pic élevé, situé parmi les meilleurs au monde et préparés psychologiquement. «Avec l’adrénaline, c’est ainsi que la préparation se construit dans notre sport.

Mais tout s’est arrêté. La situation change de minute en minute, nous devrons donc attendre quelques jours, aller pas à pas, a-t-il dit.

