La suspension des tournois entraînera de graves pertes économiques

Erendira Palma Hernández

Journal La Jornada

Samedi 14 mars 2020, p. 9

Les effets de la suspension de diverses ligues et tournois dans le monde en raison du coronavirus auront également un fort impact sur l’économie. Dans le cas du Mexique, avec les matchs qui étaient programmés aux États-Unis, il sera difficile pour eux d’être joués à une autre date, le box-office, les ventes de boissons, la diffusion télévisée et les sponsors sont perdus, a déclaré Francisco San José, professeur de marketing à la School of Sciences du sport de l’Université Anahuac.

Il y aurait peu de dates disponibles dans l’année pour que certains matchs ou tournois internationaux soient reprogrammés, mais c’est un problème de santé et les mesures ne peuvent être remises en cause, a-t-il ajouté.

Juste pour la vente des guichets des matchs que l’équipe mexicaine jouerait aux États-Unis contre la Grèce et la République tchèque, un bénéfice de huit millions de dollars a été calculé, considérant que la moyenne par billet serait de 80 dollars avec une fréquentation de 50 mille fans. chaque rencontre.

C’est une affectation très forte, il faut considérer les sponsors et les droits de télévision. Si le contrat de l’équipe nationale indiquait cinq matchs aux États-Unis par an, ces deux devront être supprimés, il sera difficile de trouver de nouvelles dates, a expliqué San José.

Les ligues à projection internationale comme l’Espagne, l’Angleterre et l’Espagne, qui ont suspendu leurs réunions, seront plus affectées et perdront leur présence, mais ces types d’actes, étant massifs, contribuent beaucoup à la propagation du virus, il doit donc être isolé de la personnes; les gestionnaires se retrouvent sans beaucoup d’options.

Jusqu’à présent, la Mx League a refusé de jouer à huis clos ou de suspendre des matchs, même si sa fréquentation moyenne est de 25 000 personnes pour chacun des neuf duels qui se déroulent en une journée.

San José a souligné qu’il est peu probable que la Ligue Mx mette en œuvre des mesures drastiques pour empêcher Covid-19 de ce week-end, d’autant plus que la soi-disant capitale classique entre l’Amérique et Cruz Azul est contestée dimanche, qui est l’un des le plus attractif de la saison.

Ce jour-là, la Liga Mx ne s’arrêterait pas en raison de l’immédiateté et du match entre l’Amérique et Cruz Azul: s’il y avait des duels moins populaires, peut-être oui, mais ils voudront tenir le plus longtemps possible, a-t-il déclaré.

Il a souligné que le classique de la capitale servira également de paramètre pour prendre en compte la peur et les précautions des fans pour aller à des événements massifs tels que les matchs de football. Vous pourriez vous attendre entre 50 et 60 mille personnes au stade Azteca, mais la capacité réelle devra être vue cette fois avant l’épidémie de Covid-19.

Bien que les Concachampions aient été suspendus, San José a indiqué que la Ligue Mx aurait dû empêcher les clubs mexicains de se rendre aux États-Unis cette semaine comme mesure de précaution.

Aux États-Unis, il y a plus de possibilités de contagion, par exemple Cruz Azul est allé en Californie où il y a pas mal de cas. Ce n’est pas une chose mineure.

