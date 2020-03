La suspension perdra plus de 100 millions d’euros au capital

Le impact du coronavirus Il affecte gravement l’économie de l’Espagne et plus particulièrement de sa ville la plus touchée jusqu’à présent, Madrid. La capitale espagnole est confrontée au défi de se relever d’un coup très dur, mais l’annulation d’événements tels que la Mutua Madrid Open, l’une des valeurs sûres en termes d’avantages, n’aide pas lors de l’ajustement des plans futurs.

L’Open de tennis de Madrid génère des bénéfices de plus de 100 millions d’euros par an pour la capitale espagnole, et sa récente annulation, découlant de la décision de l’ATP – et de la WTA – de suspendre le circuit jusqu’en juin, dans le consistoire dire au revoir aux chiffres, stipulé et programmé avec des gains similaires en raison du succès régulier du tournoi dans chaque édition tenue à la Caja Mágica.

En 2017, selon une étude de l’Université européenne de Madrid, le Mutua Madrid Open a rapporté un bénéfice de 107 millions d’euros, compte tenu des dépenses moyennes par téléspectateur et de la contribution au Trésor public. La progression du tournoi a fait augmenter ces revenus de manière significative en 2018 et 2019, avec des records de fréquentation dans les jours centraux et une attraction croissante pour les collaborateurs.

L’Espagne est un pays de tennis et l’attrait d’avoir des joueurs de tennis tels que Rafael Nadal, Novak Djokovic chaque année ou même Roger Federer est trop frappant pour ne pas rater un événement référentiel non seulement dans le sport mais globalement à Madrid. De plus, le Mutua Madrid Open va bien au-delà du tennis, car les stands et les événements qui ont lieu à la Caja Mágica pendant les jours du tournoi en font un centre d’affaires pour de nombreuses entreprises, avides de des dates sans précédent arrivent en 2020 en raison de la pandémie.

Revenez plus fort en 2021

Cela étant, la crise des coronavirus a conduit l’ATP à la décision irrémédiable de suspendre le tournoi, frappant sévèrement une organisation, dirigée par Feliciano López, qui évaluait ainsi l’annulation de l’Omnu Mutua Madrid. «Nous sommes très déçus par l’annulation du tournoi, il y avait peu d’espoir, mais c’était un bâton », a déclaré le réalisateur et joueur de tennis toujours actif, confirmant une suspension obligatoire, mais en même temps malheureux à la fois pour le sport et pour Madrid.

L’organisation du Mutua Madrid Open était consciente des difficultés que la célébration du tournoi incarnait dans les conditions actuelles, marquées dans le monde entier par le coronavirus, mais elles sont toujours restées prêt à écouter les idées liées au «sauvetage» en cas d’annulation. L’option, à peine viable, d’organiser le tournoi à huis clos et de sauvegarder ainsi au moins les droits de télévision n’est pas sortie, mais les mesures prises, et déjà prévues en cas de suspension, vont de pair avec la prudence du public – tickets pour 2021 sans frais supplémentaires et possibilité de remboursement – dans un tournoi qui, malgré le hiatus, reviendra en 2021 pour continuer à triompher et à donner des avantages millionnaires à Madrid.