La tactique d’Arsenal de Mikel Arteta analysée

Le 20 décembre 2019, nous avons vu Arsenal proposer de nommer l’entraîneur adjoint de Manchester City, Mikel Arteta, comme entraîneur-chef permanent.

Avant cette nomination, en 2018, l’Espagnol aurait été en lice pour le poste avant que le conseil des Gunners n’ait finalement opté pour un compatriote à Unai Emery.

Directeur de l’arsenal Mikel Arteta

La période entre la nomination d’Emery et son éventuel départ en novembre 2019 a vu le stock d’Arteta en tant qu’entraîneur continuer d’augmenter.

Des histoires ont commencé à émerger de Manchester City de sa capacité à entraîner et développer des joueurs en 1 contre 1 et de son sens tactique.

Malgré son manque total d’expérience en tant qu’entraîneur-chef, Arteta était toujours considéré comme un choix populaire parmi les fans d’Arsenal. En partie à cause de sa carrière de joueur avec le club.

Depuis la nomination d’Arteta, il y a un air de positivité autour du club du nord de Londres.

Mikel Arteta a construit son milieu de terrain pour ramener Mesut Ozil à son meilleur niveau

Sous Emery, le style de jeu d’Arsenal était souvent lent et ennuyeux avec peu d’intentions d’attaque efficaces. En effet, malgré l’attaque de Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette, il y avait encore des matchs au cours desquels ils avaient du mal à monter des attaques sérieuses.

Le dossier, dans ce cas, était clair pour Arteta, pour commencer à mettre sur pied un modèle de jeu plus efficace qui commencerait à libérer le potentiel d’attaque de l’équipe.

Nous devons bien sûr également garder à l’esprit le fait qu’il se retrouvait dans une situation où l’équipe était conçue pour quelqu’un d’autre et pour un style de jeu très spécifique.

Afin de porter toute sorte de jugement sur l’efficacité d’Arteta au club, nous devrons lui permettre de faire évoluer le club au cours des trois dernières fenêtres de transfert.

Ce que nous pouvons faire, cependant, est maintenant de commencer à analyser et à décomposer le système tactique qu’il a utilisé jusqu’à présent avec les Gunners.

La structure attaquante

Quand Arteta a été nommé entraîneur d’Arsenal, une grande partie de l’excitation de la base de fans est venue alors que les fans pensaient que l’Espagnol apporterait avec lui une partie du plan tactique de Pep Guardiola.

Dans une certaine mesure, cela a été le cas, mais seulement lorsque nous regardons au-delà de la structure tactique de la formation et considérons les idées derrière la façon dont il fait attaquer Arsenal.

Guardiola est, bien sûr, célèbre pour son utilisation de la structure 4-3-3, mais jusqu’à présent, nous avons vu Arteta préférer un 4-2-3-1 avec Mesut Ozil, gelé sous Emery, agissant en tant qu’acteur clé de la Rôle «10».

Lorsque Manchester City attaque, nous voyons généralement les deux «8» avancer pour occuper les demi-espaces, les attaquants larges conservant leur position large.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, était un tuteur idéal pour Mikel Arteta

Ce mouvement, associé à une tendance des arrières latéraux à se déplacer à l’intérieur, crée quelque chose approchant une forme 2-3-5 dans la phase d’attaque.

Arsenal, sous Arteta, atteint la même structure avec un ensemble de mouvements légèrement différent.

Pierre-Emerick Aubameyang a été déplacé à une fente à gauche de l’attaque avec Nicolas Pepe l’été à droite. Alors que ce dernier a tendance à conserver sa position large à droite, Aubameyang est beaucoup plus susceptible de dériver à l’intérieur pour occuper le demi-espace ou les zones centrales.

Ozil se déplace ensuite vers le demi-espace droit et la largeur du côté gauche est fournie par l’arrière gauche qui se déplace rapidement dans une position avancée.

Ce mouvement depuis les profondeurs a été rendu possible par la décision de déplacer Bukayo Saka pour qu’il joue comme arrière gauche par opposition à un attaquant gauche.

Wyscout

Nous voyons un exemple de cette structure ci-dessus avec Saka large sur le côté gauche.

L’attaquant central, l’attaquant de gauche et le «10» pour Arsenal occupent tous les demi-espaces ou le couloir central et ce mouvement a forcé la défense de Newcastle dans un bloc étroit.

Ce mouvement de l’arrière latéral de l’opposition crée simplement plus d’espace qui peut être largement exploité avec Saka, à gauche, et Pepe, à droite.

Wyscout

Nous voyons une situation similaire ici, du côté opposé.

Alors que Saka, à gauche, a tendance à se déplacer haut pour étendre la largeur du terrain, nous voyons généralement l’arrière droit, que ce soit Bellerin of Maitland-Niles, se déplaçant à l’intérieur du demi-espace pour se connecter avec les deux milieux de terrain centraux.

Ce mouvement est effectivement une fonction de contrôle avec la ligne de trois offrant une option constante pour que la balle soit lue et recyclée.

Les joueurs attaquants occupent alors les cinq zones d’attaque clés, les deux zones larges, les deux demi-espaces et le couloir central. Cet espacement à travers la ligne de front rend exceptionnellement difficile la défense efficace de l’opposition.

Bukayo Saka a ébloui pour Arsenal cette saison

Progression du ballon

Il est très bien pour Arsenal d’occuper efficacement la ligne d’attaque, mais si le ballon ne se déplace pas à travers les unités pour atteindre la ligne de front, il est largement inutile.

Afin de progresser proprement d’arrière en avant, il y a certaines fonctions clés que nous voyons d’Arsenal. Nous en avons déjà discuté ci-dessus avec le mouvement de l’arrière droit qui s’inverse vers les milieux de terrain centraux.

Alors que Saka, à gauche, monte haut presque immédiatement lors de la transition d’Arsenal pour attaquer, il doit y avoir un mouvement venant d’ailleurs pour permettre à la défense et au milieu de terrain de se connecter.

Cela vient généralement du milieu de terrain central gauche, souvent Granit Xhaka, qui recule presque dans une position centrale arrière gauche pour permettre au ballon de progresser proprement.

Wyscout

Nous voyons ce mouvement dans l’exemple ci-dessus alors que Xhaka tombe plus profondément afin de recevoir le ballon.

En formant un back-trois, il est très difficile pour l’adversaire d’appuyer efficacement sur le ballon avant qu’Arsenal puisse le faire avancer.

Dans ces zones, lorsque le milieu de terrain prend possession du ballon, le jeu peut avancer et traverser la ligne médiane pour trouver les joueurs attaquants, qui chercheront généralement à recevoir la possession dans l’espace.

Problèmes défensifs

Pour tout l’Arsenal s’est amélioré jusqu’à présent sous Arteta dans la phase d’attaque, cela a toujours un coût dans la phase défensive.

Les Gunners engagent constamment les ressources et attaquent sous une forme 2-3-5. Cela laisse naturellement un espace que l’opposition peut attaquer facilement lorsqu’elle passe à sa propre phase d’attaque.

Ces espaces ont tendance à être principalement dans les zones étendues et Arsenal n’a pas de défenseurs centraux qui sont à l’aise lorsqu’ils sont écartés et isolés contre un seul joueur attaquant.

Dans la phase défensive plus établie, nous voyons également l’opposition réussir à isoler et à surcharger les arrières latéraux trop facilement.

Wyscout

Ci-dessus est un exemple de cela du récent match contre Chelsea.

Le ballon est remis au joueur large pour l’adversaire et Hector Bellerin doit se déplacer pour fermer le ballon.

Comme il le fait, nous voyons Willian effectuer une course d’attaque sur le côté aveugle de Bellerin et une simple passe au coin de la rue met l’opposition en position de menacer la surface de réparation.

Aucun des trois milieux offensifs n’est bien connu pour son rythme de travail défensif et en tant que tel, les arrières latéraux, en particulier, peuvent être exposés.

Wyscout

Une situation similaire ici de l’autre côté du terrain.

La première passe se déplace vers le joueur large de Jorginho et lorsque le joueur d’Arsenal se déplace pour engager le porteur du ballon et appuyer sur le ballon, nous voyons une star de Chelsea faire un tour dans le dos pour accéder à l’espace.

Cette course et ce mouvement facilitent la lecture de la passe à l’extérieur et une fois de plus, l’opposition a contourné le bloc défensif d’Arsenal.

Conclusion

Jusqu’à présent, il serait juste de dire que Mikel Arteta a pris un bon départ en tant qu’entraîneur d’Arsenal.

Il y a des signes précoces d’un modèle de jeu impressionnant bien que, bien sûr, les résultats et les performances ne soient pas parfaits.

Il y a encore des lacunes dans l’équipe qui doivent être corrigées par le recrutement, mais avec le temps, je pense que l’Espagnol sera un succès au club.

