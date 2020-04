La terrible blague de José Juan Macías sur le coronavirus

Crédits: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

José Juan Macías, en avant de Chivas, avait un objectif clair cet été et c’était d’aller au football L’EuropeCependant, en raison du problème des coronavirus, ses plans pourraient être gâchés, il a donc fait un commentaire controversé sur cette pandémie qui affecte le monde.

“Je me vois en Europe, il faut d’abord penser à la pandémie, comme demain nous mourrons tous. Vous devez penser à cela d’abord et aller de l’avant, et j’espère que cela viendra bientôt et sinon continuer à travailler. », A commenté le rojiblanco dans une interview pour le portail Marque claire.

D’un autre côté, il a reconnu que le plan parfait pour lui était de lever le titre avec Chivas et allez à L’Europe en tant que champion. “Ce serait le scénario parfait, donc vous devez vous battre pour cela, vous devez continuer à travailler et ce serait la meilleure chose qui puisse m’arriver“Il a ajouté.

José Juan Macías Il a joué sept matchs en tant que starter jusqu’à présent dans le Clôture 2020, où il est devenu le meilleur renfort de l’équipe rojiblanco en ajoutant quatre annotations au concours.