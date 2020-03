La torche olympique arrête son chemin en Grèce à cause du coronavirus

La torche olympique il a arrêté son voyage et ne continuera pas en Grèce. L’un des principaux symboles des jeux olympiques il ne peut pas être transporté par les différentes villes vers Tokyo après des centaines de spectateurs ont afflué vers la ville de Sparte, contourner les règles de prévention du coronavirus imposées par le gouvernement grec.

Tout cela s’est produit un jour seulement après l’éclairage à Olympie, ce qui représente le début de la route vers des Jeux Olympiques qui ont été mis en échec par l’avance du COVD-19. Le Comité olympique grec a annoncé que le flambeau sera remis aux membres du comité d’organisation de Tokyo 2020 lors d’une cérémonie qui se tiendra jeudi prochain à Athènes.

La torche olympique a été allumée dans le temple d’Héra, de l’ancienne Olympie, ce jeudi. L’événement a réuni une centaine d’invités du Comité International Olympique (CIO), Tokyo 2020 et le président de la Grèce, Prokopios Pavlopulos, et la ministre de la Culture et des Sports du pays hellénique, Lina Mendoni.

La torche arrivera au Japon le 20 mars le 20 mars, où il visitera 47 provinces pendant 121 jours lors d’une tournée au cours de laquelle il sera transporté par plus de 10 000 releveurs avant le 24 juillet, le chaudron du stade national s’illumine lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux.