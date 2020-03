La tournée de presse «The Way Back» de Ben Affleck

«Chaque fois que vous dites le mot douleur, votre visage change», explique Diane Sawyer à Ben Affleck lors d’une sombre interview de Good Morning America mi-février. “Que fait-il?” demande-t-il en agitant un peu, en fermant les yeux et la bouche dans une douloureuse tentative de bêtise. «Ça – vous allez quelque part», répond-elle, sans se laisser décourager, toujours sombre. Et encore une fois, l’une des stars de cinéma les plus grandes et les plus troublées de sa génération passe consciencieusement en mode confessionnel: «C’est très douloureux. Le divorce est très douloureux et l’alcoolisme est très douloureux. Ils le sont. “

Bref, allez voir le nouveau film de Ben Affleck! C’est vendredi, dans les théâtres et tout, et ça s’appelle The Way Back, et il s’agit d’une star du basket-ball échouée qui entraîne son alma mater aux prises avec des problèmes de toxicomanie et un mariage brisé. Il s’avère qu’il y a pas mal de parallèles réels entre la star et son personnage, ce qui a fait de la récente tournée de presse de cette star, modeste mais assez frappante, un spectacle inconfortable.

“Alors Jack Cunningham lutte contre l’alcoolisme, et il entraîne cette jeune équipe de basket-ball du lycée”, commence Melissa Knowles de HLN lors d’une autre interview à la mi-février. «C’est un homme dont la famille s’effondre. Qu’est-ce qui vous a amené à ce rôle en ce moment? “

“Euh, oui”, commence la réponse d’Affleck, avant de décrire The Way Back simplement comme “une histoire vraie sur une personne réelle avec laquelle je peux m’identifier et qui a de vrais problèmes qui les surmonte.”

“Vous avez parlé de vous identifier avec votre personnage”, poursuit Knowles. “Le nom de Jack pourrait-il être” Ben “?”

“Euh, non,” commence la réponse d’Affleck. Il essaie un peu de bêtise: «Je suis un gars très différent. Il était définitivement un meilleur basketteur. » Mais rapidement, on revient au mode confessionnel encore une fois, pour reconnaître que pour les besoins de ce film, la ligne toujours plus floue entre le Jack fictif et le Ben douloureusement non fictif est une fonctionnalité, pas un bug. «Je suis un alcoolique, un alcoolique en convalescence», autorise l’une des stars de cinéma les plus grandes et les plus troublées de sa génération. “Il est aussi.”

La lourde récupération personnelle et professionnelle d’Affleck, sa boucle vertigineuse constante de revers et de retour, a longtemps dominé son art. Quand Argo a remporté le prix du meilleur film aux Oscars de 2013, il était là, le réalisateur / star triomphant et soudainement bouche bée du film, décrivant son mariage avec Jennifer Garner comme «du travail, mais le meilleur genre de travail» et exorcisant sa filmographie du début des années 2000. divers démons, de Gigli à Daredevil à Paycheck. (C’étaient tous juste en 2003, en fait. Quelle carrière.) Quand cet avion a décollé à la conclusion dramatique d’Argo, il en fut de même aussi une fois de plus. Retour réussi.

Et maintenant, sept ans plus tard, il cherche à exorciser les différents démons de sa filmographie du milieu des années 2010, de Batman v Superman: L’aube de la justice à Justice League, en passant par le plus modeste They Don’t Make Movies Like This Anymore charmes mélodramatiques de The Way Retour. Et donc il le promeut consciencieusement en discutant de la dissolution douloureuse de son mariage avec Garner – et leurs trois enfants, et sa rechute d’octobre documentée par TMZ, et son tatouage dans le dos – avec Brooks Barnes du New York Times.

“Le plus grand regret de ma vie est ce divorce”, a-t-il poursuivi, utilisant sensiblement le présent. «La honte est vraiment toxique. Il n’y a pas de sous-produit positif de la honte. C’est juste une étouffée dans un sentiment toxique et hideux de faible estime de soi et de dégoût de soi. “

Le chemin du retour! Vendredi en salles! Retour souhaité! Utilisant notamment le présent! Affleck, historiquement, fait une tonne de films, dont quatre rapportés en 2020 seulement, à commencer par le jam Netflix capricieux de janvier, The Last Thing He Wanted. C’est celui réalisé par Dee Rees (grand) et mettant en vedette Anne Hathway (houle) dans une adaptation d’un roman de Joan Didion (dope) avec un résultat qui, selon Isaac Feldberg de Fortune, «commence dans un état d’incohérence presque totale et d’une manière ou d’une autre serpente plus loin de là, plongeant dans un territoire presque expérimental avec son gâchis édité de dialogue ridicule et de complot hyper-dense. » (Ouais.)

Mais bien sûr, chaque mauvais film de Ben Affleck n’est qu’un carburant à indice d’octane élevé pour l’excellent film de retour de Ben Affleck à venir. Quelque part entre 60 et 90 pour cent de son attrait dans le bro-jam bien-aimé de Netflix, Triple Frontier, en 2019, c’est que vous l’achetez totalement en tant que vétérinaire délabré de Delta Force devenu un terrible agent immobilier, martelant les PBR, luttant pour se connecter avec son adolescent fille, et se réunissant timidement avec ses vieux copains pour One Last Job, seulement pour se transformer en un dur à cuire imprudent mais totalement génial une fois que la merde commence à tomber. Il est de retour! Signifiant Tom «Redfly» Davis, son personnage! Sûr!

The Way Back est une rotation beaucoup plus sombre et moins orientée Metallica et hélicoptères sur ce type d’arc rédempteur. La plupart des interviews récentes d’Affleck se terminent avec lui, gâchant plus ou moins le fait que ce nouveau film culmine avec une rupture déchirante dans laquelle il (signifiant Jack Cunningham, son personnage dans le film) rampe abjectement aux pieds de son ex-femme (signifiant Janina Gavankar, qui joue son ex-femme dans le film). «Je vous ai manqué», dit-il (Jack). “J’ai échoué notre mariage.” Même le réalisateur du film, Gavin O’Connor, résiste à la synergie: “C’était surprenant et puissant”, se souvient-il dans le Times, de la véritable rupture d’Affleck après la fin de la scène. «Je pense que ce fut un moment très personnel dans le film. Je pense que c’était lui. ” Ouais, j’ai compris.

Et maintenant, chaque fois qu’un intervieweur à la caméra cherche les parallèles autobiographiques ici, le visage d’Affleck change. “Je sais que ce genre de choses se démarque”, dit-il à Knowles de HLN. “Pour moi, j’ai l’impression que je suis toujours un peu comme, ‘Ouais, je suppose que oui.'” Sawyer le salue avec admiration comme faisant partie de “cette nouvelle race d’hommes de tête d’Hollywood” désireux de discuter à la fois de leurs dépendances et de leurs récupérations en cours, de Brad Pitt à Robert Downey Jr.en Bradley Cooper, dont la performance imbibée de gin dans A Star Is Born est le meilleur scénario pour The Way Back, en termes de vie informant l’art digne d’un Oscar. Mais chaque arrêt de presse trouve Affleck visiblement ou au moins audiblement déchiré par la perspective de vendre son film en vendant son propre drame abject. «À Armageddon, j’ai essayé d’imaginer ce que ce serait d’être un foreur de pétrole dans l’espace», raconte-t-il à Knowles, à travers des dents jovialement serrées. «C’était difficile. C’était moins le cas. »

Son chat Good Morning America avec Sawyer est plus lisse mais, à sa manière, plus rude: il a été en cure de désintoxication deux fois au cours des trois dernières années, note-t-elle, alors que l’écran affiche les cartes faites à la main de type «Meilleur papa de tous les temps» de ses enfants. Il parle de prendre des antidépresseurs (“Ils sont très utiles pour moi”), et de ne pas vouloir regarder cette vidéo de rechute de TMZ (“Je sais à quoi ça ressemble d’être ivre; je n’ai plus besoin de regarder ça” ), et comment il «aimerait trouver une sorte de sens et de but». Il rampe; il s’auto-déprécie. “Comme je l’ai dit, vous avez la même apparence”, dit-il à son vieil ami Sawyer. “Je suis, c’est assez visible.” Il agite timidement une main sur son visage. “Quarante-sept. Tu peux voir. Ne rien échapper. »

Non il n’est pas. Tout au long de ces discussions, vous obtenez des flashs du vieux prodige maladroit et génialement effronté qui est d’abord venu à la gloire des Oscars aux côtés de son vieux copain Matt Damon via Good Will Hunting en 1997. Parfois, en fait, Affleck devient même votre star de cinéma vétéran ordinaire avec une filmographie surchargée. «J’ai fait 50 films, presque – 49 films», dit-il à Knowles. «Il y en a 10 auxquels je ne voudrais plus jamais penser. Il y en a 20 que je pense que nous avons réussi à certains endroits … et d’autres façons que nous n’avons pas réussi. Et il y a environ 10 films dont je suis vraiment, vraiment fier. ”

Il est clair, véritablement, en mettant de côté la loi foofaraw habituelle de la tournée promotionnelle, que The Way Back est l’un de ces 10 orgueilleux, ou pourrait l’être, si ce film atteint un certain seuil au box-office. Donc, il fera le travail, appuiera ses bleus sur les caméras, fournira des A affables pour les Q pointus, et flic au fait qu’un sombre film de récupération de la toxicomanie intitulé à l’origine The Has-Been coupe encore plus près de l’os que son habituel . Parce qu’à chaque fois qu’il prononce le mot douleur, il espère clairement que le score de Rotten Tomatoes change.

