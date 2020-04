La «tournée mondiale des Trolls» va-t-elle vraiment détruire les cinémas?

Un film pour enfants sur les luttes intestines contre le rock peut détruire l’industrie du cinéma telle que nous la connaissons. Quel temps pour vivre; quel moment pour que l’expérience théâtrale soit plus proche de la mort.

Comme les parents fatigués se souviennent, Trolls World Tour, une suite imprégnée de scintillement et de poptimisme aux Trolls de 2016, a été conçue comme une superproduction multiplexe au printemps 2020. Mais après la pandémie de COVID-19 qui a fermé des cinémas dans le monde entier, Universal Pictures a pris l’extraordinaire étape de sortie du film, comme prévu, le 10 avril, via une méthode impensable il y a encore quelques mois: la société l’a proposée en tant que vidéo premium de 19,99 $ sur Demande de location, ce qui signifie que les consommateurs pourraient en profiter pour la fenêtre de streaming habituelle de 48 heures sur Amazon, Apple et d’autres services. Et les enfants auto-mis en quarantaine dans le monde entier se sont réjouis. Et les parents fatigués ont grincé des dents tout en mordant la balle. Et Anderson .Paak, jouant un «troll funk» nommé Prince D, a longuement rappé sur l’appropriation culturelle.

Universal présente maintenant ce nouveau film comme un énorme succès, avec près de 100 millions de dollars de locations au cours de ses trois premières semaines, selon un rapport du Wall Street Journal mardi. (Ce chiffre est peut-être moins fiable que les recettes au box-office fortement réglementées, mais nécessite plus de corroboration de la part d’Apple, de Vudu, etc. que votre moyenne Netflix en boucle fermée.) «Les résultats de Trolls World Tour ont dépassé nos attentes et démontré la la viabilité du PVOD », s’est enthousiasmé Jeff Shell, PDG de NBCUniversal. “Dès la réouverture des cinémas, nous prévoyons de sortir des films sur les deux formats.”

Ce sont les deux formats signifiant dans les salles de cinéma et non simultanément. C’est une déclaration de guerre très joyeuse. C’est pourquoi les deux plus grandes chaînes de cinéma au monde, terrifiées de perdre leurs fenêtres d’exclusivité habituelles pendant des mois pour les plus grands blockbusters hollywoodiens, ont rapidement réagi en menaçant d’interdire complètement les futurs films Universal de leurs écrans. Y compris Fast & Furious 9 et Jurassic World: Dominion. Pour commencer.

AMC, qui compte plus de cinémas que toute autre chaîne du pays, a riposté en premier et en quelques heures: «Effectivement, immédiatement, AMC ne diffusera plus de films Universal dans aucun de nos cinémas aux États-Unis, en Europe ou au Moyen-Orient. », A écrit le président-directeur général, Adam Aron, dans une lettre diffusée publiquement à un dirigeant d’Universal. “Cette politique affecte tous les films Universal en soi, entre en vigueur aujourd’hui et à la réouverture de nos cinémas, et n’est pas une menace creuse ou irréfléchie”, a-t-il ajouté, apparemment conscient du fait qu’il pourrait apparaître comme un creux ou menace irréfléchie. (Le contingent NBA du Ringer voudrait que je mentionne qu’Aron a été brièvement PDG des Philadelphia 76ers au début des années 10, Andrew Bynum; faites-en ce que vous voudrez.)

Regal Entertainment, la deuxième chaîne de théâtre au monde, a rejoint la mêlée mercredi avec une longue déclaration publique jetant ce même gant. “Aujourd’hui, nous précisons encore une fois que nous ne montrerons pas de films qui ne respectent pas les fenêtres”, a-t-il dit en partie, “car cela n’a aucun sens économique pour nous.” (Mooky Greidinger, PDG de la société mère Regal Cineworld Group, n’a malheureusement pas de connexion NBA.) Universal est également dans une bataille de va-et-vient pour le déploiement de Trolls World Tour avec la National Association of Theatre Owners, alias l’OTAN, qui a accusé le studio de faire une “accusation imprudente” à la poursuite d’une “tendance destructrice”.

Il s’agit d’un jeu de poulet de plusieurs milliards de dollars entre des voitures toutes coincées dans des garages différents. Alors que de nombreux bons États vantent leurs plans de rouvrir des salles de cinéma vendredi, un retour à l’échelle américaine à tout ce qui ressemble à la normalité est probable dans quelques mois, ce qui signifie qu’il n’y a pas de superproductions actuelles qu’AMC et Regal peuvent même refuser de projeter. Les piquets de tente les plus modestes de 2020, de Mulan à Black Widow, ont depuis longtemps été repoussés, beaucoup jusqu’en 2021. Cette guerre des mots est, pour le moment, hypothétique, mais les enjeux sont réels, et côté théâtre, particulièrement terribles: AMC est largement serait au bord de la faillite, et l’OTAN n’a pas tardé, à la mi-mars, à demander un renflouement du gouvernement à l’échelle de l’industrie. Même dans la projection la plus rose de la prochaine année de nos vies, un écosystème multiplex qui se prive volontiers de Fast & Furious 9 fait face à une menace existentielle.

Donc Universal, à court terme, a plus de poids, en ce sens que les autres studios ont, vous savez, les films. Mais il y a danger d’extrapoler trop loin le succès du Trolls World Tour. D’autres films qui ont eu, au mieux, quelques semaines de théâtre pré-coronavirus – de The Invisible Man à Emma to The Hunt – ont également fini sur PVOD pour 19,99 $ la pop, avec au moins des retours publics plus modestes. (Le PDG de Blumhouse Productions, Jason Blum, qui a dirigé The Invisible Man jusqu’à la dernière histoire à succès au box-office enregistrée, a parlé de certains calculs VOD sur un récent épisode du Bill Simmons Podcast.) Et compte tenu de la situation de plus en plus grave des parents de jeunes enfants, les films pour enfants sont très demandés, ce qui explique pourquoi nous obtenons le Scooby-Doo jam Scoob! via PVOD le 15 mai, et Artemis Fowl sur Disney + le 12 juin. (Minions: Rise of Gru, comme tout bon parent le sait, a été repoussé à 2021.) Toujours en juin, The King of Staten Island, réalisé par Judd Apatow et mettant en vedette Pete Davidson, frappera également la VOD. Ce sera une façon plus difficile de vendre à mes enfants.

De plus, le débat Théâtre vs Streaming ne concerne pas uniquement les chiffres bruts, ni l’argent: pour les géants hollywoodiens de Steven Spielberg, une industrie cinématographique saine est une nécessité artistique, philosophique, émotionnelle et morale. À la mi-avril, lorsque le PDG de WarnerMedia, John Stankey, qui est maintenant PDG d’AT & T dans son ensemble, a suggéré que sa société «repensait le modèle théâtral», il a rapidement répondu à ces commentaires: bien sûr, Warner laisserait Scoob! passez directement au streaming, mais le fier tenet de l’évangéliste pro-théâtre Christopher Nolan, toujours prévu pour juillet, reste en vente pour les multiplexes. Ce n’est pas seulement que ce combat n’a pas encore vraiment commencé; il est également encore impossible d’avoir une idée réaliste du champ de bataille.

La crise du COVID-19 a sans aucun doute changé une partie de l’industrie cinématographique pour de bon, mais même au milieu des menaces et des contre-menaces, toutes les parties à ce débat continuent comme si l’ordre serait un jour rétabli. L’autre grande nouvelle hollywoodienne cette semaine, bien sûr, est que les Oscars 2021 considéreront des films qui n’ont pas eu au moins une première d’une semaine dans un cinéma de Los Angeles – une concession très évidente, compte tenu des circonstances, à un très distinction idiote que le biz prend néanmoins très au sérieux. Oscar bigwigs a décrit cette décision capitale comme une «exception temporaire». Cette année seulement. Juste cette fois. Sûr. Mais en parlant des prétendants aux Oscars, l’intrigue de Fast & Furious 9 pâlira en comparaison, dramatiquement, avec comment, quand et où vous pourrez enfin le voir.

