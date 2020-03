La triple lauréate du Festival, Katie Walsh, emmène les fans dans les coulisses de Cheltenham avant la plus grande semaine de course de sauts

Il y a très peu de sites emblématiques dans les courses de chevaux qu’un jockey victorieux qui pompe son poing en l’air alors qu’il charge à travers la ligne d’arrivée à Cheltenham.

Mardi marque le début de la plus grande semaine de course de sauts alors que des milliers de passionnés de course enfileront leurs combinaisons de tweed et se dirigeront vers la célèbre piste.

Les courses de chevaux au plus profond de la lignée Walsh

Et tandis que la journée elle-même peut être passionnante et exaltante dans une égale mesure pour les spectateurs, franchir cette ligne est proche de l’extase pure.

Il n’y a peut-être personne de mieux que la triple lauréate du Festival, Katie Walsh, pour offrir une visite approfondie et non filtrée de l’hippodrome.

Avec l’aimable autorisation de Betway, Walsh a emmené le diffuseur de courses Nick Luck et une équipe de photographes au cœur du parcours sacré pour une visite des coulisses pas comme les autres.

Walsh a monté ses deux premiers vainqueurs de Cheltenham en 2010; remportant la National Hunt Chase Challenge Cup sur Poker De Sivola, puis remportant le County Handicap Hurdle avec Thousand Stars.

Betway (YouTube)

Katie Walsh emmène les téléspectateurs à travers le prestigieux hippodrome de Cheltenham

Et même mettre le pied dans l’arène peut susciter une réponse pas comme les autres.

En entrant dans l’hippodrome, Katie a déclaré: «Pour être honnête avec vous, dès que vous voyez le panneau Cheltenham, vous commencez à vous sentir comme nul autre.

«Pour pouvoir marcher dans ces portes d’entrée en tant que jockey avec votre sac sur le dos et votre selle sous le bras, c’est juste un endroit formidable, vous vous sentez très chanceux.

“Pour moi, je ne peux pas parler pour tout le monde, j’étais juste ravi [to be at Cheltenham during The Festival], J’étais toujours en pleine forme, où préférez-vous être? C’est comme gagner au loto, on y va, on est à Cheltenham et on va rouler chaque jour, c’est juste super.

Betway (YouTube)

Le triple vainqueur du Festival a profité de nombreux moments mémorables au cours sacré

«Certaines personnes sont un peu plus calmes, un peu plus réservées, mais je suis plus heureux que je sois chanceux.»

En 2018, Walsh a remporté sa troisième victoire à Cheltenham alors qu’elle menait sa monture Relegate depuis l’arrière du terrain à cinq mètres pour attraper le leader juste à la ligne.

Alors que le fouet se faufilait dans l’air vif du printemps, Walsh savait qu’elle était sur le point de traverser «le plus grand ring de parade» du monde – un souvenir qui ne lui sera pas perdu.

À propos de la foule à Cheltenham, Katie dit: «Certains chevaux le prennent et certains chevaux sont vraiment à la hauteur car il se passe beaucoup de choses ici et il y a beaucoup de monde.

Frère Ruby Walsh avait 59 gagnants à Cheltenham et les a tous écrits dans son coin du vestiaire des hommes

«Mais beaucoup de gens disent bonne chance et reviennent en sécurité. Et vous en obtiendrez beaucoup tout au long du processus. “

Elle a ajouté: «Lorsque vous montez un gagnant ici, vous êtes généralement le dernier cheval à redescendre. C’est le plus grand ring de parade sur lequel revenir.

«Il n’y a aucune envie. C’est juste un sentiment très spécial que je me sens très chanceux d’avoir ressenti. “

