La tristesse de l’impact inachevé de Kobe et Gigi Bryant sur le basketball féminin

Le prochain chapitre de Kobe Bryant en tant que père de basket-ball pour sa fille et un éminent booster de la meilleure organisation professionnelle de cerceaux féminins au monde venait de commencer. Les ambitions de sa fille Gigi ne faisaient que briller en tant qu’héritière du trône du championnat de son père.

La communauté féminine de basketball ne saura jamais vraiment l’impact que Kobe et Gigi auraient pu avoir sur le match après le tragique accident d’hélicoptère de dimanche.

Depuis sa retraite en tant que quintuple championne de la NBA, Bryant est devenu une sorte d’ambassadrice officieuse du côté féminin du jeu. Il a montré son soutien en participant à des événements collégiaux et WNBA, en s’entraînant avec les joueurs, en décomposant un film sur sa propre émission ESPN, et plus encore. Cela est venu en tandem avec l’ascension de Gigi, qui à 13 ans commençait à se faire un nom dans le sport. Nous étions destinés à passer les prochaines années à nous émerveiller de ses moments forts, comme ce fadeaway qui nous rappelait son père.

Dans la WNBA, la portée de Bryant s’est étirée plus que nous ne le pensions. Des séances d’entraînement avec sa fille et les stars de la WNBA Candace Parker, Napheesa Collier et Katie Lou Samuelson aux conseils de Liz Cambage sur la façon de sortir des équipes doubles, l’implication de Kobe avec les cerceaux féminins était très répandue. Et les relations étaient symbiotiques.

Après le match d’exhibition Team USA-UConn de lundi, Diana Taurasi – la meilleure marqueuse de tous les temps de la WNBA que Kobe a surnommée la «White Mamba» – s’est souvenue de la dernière fois qu’il lui avait envoyé un texto. C’était à l’improviste et sans contexte: “Quels exercices avez-vous fait quand vous aviez 12 ans?” Taurasi a rapidement répondu avec une liste de blanchisserie de pivot, de travail au pied, de dribble et de 3 contre 3. “C’est ce que je pensais.”

L’impact de Bryant autour de la WNBA et de la NCAA a été reconnu par les athlètes du monde entier après sa mort, et bien avant. Kobe et Gigi ont été au centre de l’attention lors du All-Star Game à Las Vegas l’été dernier, rencontrant des fans et des joueurs lors du plus grand événement phare de la WNBA. En dehors de la bulle des femmes pratiquant ce sport, la voix de Bryant faisait également des vagues pour les fans potentiels. Quand il a parlé, les fans ont écouté, les joueurs ont écouté et les caméras ont écouté. En tant que célébrité de sa stature, ce qu’il a dit a fait la une des journaux et tout le monde le savait.

La participation de Bryant aux cerceaux des femmes a attiré sa juste part de critiques. Des années après avoir été accusé d’agression sexuelle sur une femme de 19 ans – une affaire qui a été abandonnée par la suite – son soutien aux femmes dans le sport a été perçu par certains comme un acte égoïste visant à faire disparaître une fois la plus grande tache de son héritage. pour tous. Les joueurs ont vu un côté différent de lui, cependant.

«Nous vivons une période difficile où il y a beaucoup de lignes dures tracées sur les choses», a déclaré Sue Bird, triple championne de la WNBA et quadruple médaillée d’or. “Il est parfois difficile de naviguer dans votre tête. Pardonnez-vous? Est-ce annuler la culture? Il est difficile de naviguer.

«Je pense que le truc avec Kobe, c’est qu’il a vraiment respecté le football féminin. Oui, sa fille en est tombée amoureuse et il a pu faire ce voyage avec elle et lui apprendre, et vous avez vu ce père. Et c’était spécial. Mais même avant cela, il a vraiment respecté notre jeu.

“Je pense que beaucoup de gens pensent que les gars de la NBA se laissent tomber devant la caméra et disent” Hé, dis quelque chose de gentil à propos de la WNBA “. Ce n’était pas Kobe. Ce n’est pas beaucoup pour être honnête. Mais ce n’était pas Kobe. Il était venu à nos jeux. Nous aurions une vraie discussion sur le basket-ball. Il prendrait des joueurs sous son aile. C’est difficile. Je comprends son passé. Il vient de faire tout son possible pour encadrer des gens que je connaissais bien, et je sais qu’il a eu un impact positif sur eux. Le monde dans lequel nous vivons en ce moment est difficile. Mais ce que je peux dire de lui, c’est qu’il a eu un impact positif sur beaucoup de gens. “

La transition de Bryant hors du basket-ball et la transition de Gigi vers le basket-ball est venue à la suite d’un changement positif pour les cerceaux féminins en Amérique. Il y a quelques semaines, la WNBA et sa Players Association ont annoncé une nouvelle convention collective. L’accord va presque doubler les salaires des meilleures joueuses, améliorer l’hébergement pour les voyages et garantir un congé de maternité payé, entre autres avantages financiers et de bien-être. Les choses vont dans la bonne direction et la table est dressée pour la prochaine génération de femmes.

Peut-être que Kobe et Gigi auraient aidé à pousser les cerceaux professionnels féminins au sommet de la montagne. La partie écrasante de tout cela est que nous ne saurons jamais ce qui nous attendait non plus. Cette réalité est si difficile à saisir. C’est dévastateur. C’est cruel.

Gigi n’a pas caché que son objectif était de jouer pour l’Université du Connecticut. On se souvient d’elle avec un maillot n ° 2 UConn drapé sur le devant d’un siège sur le banc de Geno Auriemma lundi soir. Ce n’était pas censé être comme ça. Alors que nous sommes ravis que Bronny James et Zaire Wade atteignent un jour leurs rêves de NBA, nous attendions que Gigi atteigne également les siens.

Et pour Kobe, le basketball féminin était une priorité et une passion. Celui qu’il ne pourra pas raccrocher aussi proprement qu’il l’a fait du côté des hommes avec une chanson et une danse en 60 points.

“Je ne pense pas qu’il ait eu la chance d’établir vraiment un [legacy] dans notre jeu », a déclaré Auriemma. “Au cours des 30 prochaines années, il aurait pu l’être. Pour la prochaine génération d’enfants qui connaissaient sa fille ou jouaient avec elle. Et maintenant, il s’implique à un autre niveau à cause d’elle. Tu ne sais pas. Il venait juste de commencer. »