La Turquie, la Russie ou la Serbie résistent à l’arrêt en raison d’un coronavirus

L’avance de coronavirus Elle a provoqué la suspension de la grande majorité des sports dans les différents pays touchés. Dans le cas du football est de nombreuses ligues et coupes reportées en raison de la crise COVID-19, une pandémie qui a paralysé le sport avec des exceptions qui vont au-delà des championnats d’élite tels que Liga, Premier ou Serie A.

Russie, Turquie, Serbie, Biélorussie, Hongrie et Ukraine Ce sont les championnats d’Europe de l’Est qui résistent à abandonner leurs ligues à cause du coronavirus. L’affectation dans ces domaines ne suffit pas pour arrêter le sport et ils fonctionnent toujours normalement, en attendant de futurs événements qui pourraient prendre la décision de revenir en arrière.

La Russie – pourrait s’arrêter mardi -, la Turquie et l’Ukraine sont des ligues avec des équipes puissantes et régulières en phase de groupes de la Ligue des champions. Le Zenit et le Spartak Moscou ont disputé leurs matchs samedi, les premiers étant des leaders de championnat exceptionnels. Dans le pays ottoman, un Fenerbahce a sauté sur le terrain comme d’habitude pour faire face à la Konyaspor, tandis que Trabzonspor et Istanbul Ils jouent le match entre le premier et le deuxième classés.

Disparité en Amérique et en Afrique

En Amérique, des pays comme Brésil, Argentine –sans River Plate– ou Mexique Ils jouent toujours avec les alarmes déclenchées par le coronavirus et pourraient intervenir à tout moment. De leur côté, les compétitions des États-Unis ou de la Colombie ont cessé, prenant dans cet aspect la voie européenne de précaution due à l’avance de celle déjà considérée comme une pandémie par l’Organisation mondiale de la santé.

Il existe également une disparité sur le continent africain lorsque l’on envisage la suspension de matches dans différentes ligues. Alors que ce week-end il y a de la compétition Algérie, Afrique du Sud ou Ghana, les ligues du Maroc et du Gabon ont décidé de reporter leurs réunions. La rupture en Afrique sera cependant marquée par les engagements de qualification pour le Coupe d’Afrique 2021.