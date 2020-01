La valeur de l’effectif de Liverpool a augmenté depuis que Jurgen Klopp a pris la relève en tant que manager est vraiment stupéfiant

Les progrès de Liverpool sous Jurgen Klopp ont été excellents.

Depuis qu’il a pris la direction en octobre 2015, l’Allemand les a transformés de presque hommes en champions d’Europe et du monde.

Existe-t-il actuellement une meilleure équipe de football mondial que Liverpool?

Et ils sont sur le point de remporter la Premier League pour la première fois, détenant actuellement une avance de 14 points en haut du tableau.

Klopp, avec le directeur sportif Michael Edwards, a également organisé le succès de Liverpool avec de superbes affaires sur le marché des transferts.

La vente de Philippe Coutinho à Barcelone a financé de gros mouvements pour Virgil van Dijk et Alisson Becker, qui ont contribué à changer la fortune du club.

Vous avez également leurs trois fronts meurtriers: Sadio Mane, Roberto Firmino et Mohamed Salah, qui ont tous été signés pour 36 millions de livres sterling ou moins.

Liverpool a été très intelligent sur le marché des transferts depuis l’arrivée de Klopp

Il serait juste de dire que les trois valent maintenant plus de 100 millions de livres sterling, mais ils ne sont pas les seuls joueurs à voir leurs valeurs monter en flèche.

L’ensemble de l’équipe de Liverpool a vu sa valeur augmenter de plus de 500% depuis que Klopp est aux commandes.

C’est selon Forbes, selon Daily Mirror, qui affirme que l’équipe des Reds vaut maintenant 1,83 milliard de livres sterling.

La valeur de l’effectif de Liverpool est estimée à 360 millions de livres sterling lorsque Klopp a pris le relais.

Il a transformé des joueurs tels que Andy Robertson, signé de Hull pour 8 millions de livres sterling, et le candidat à l’académie Trent Alexander-Arnold en batteurs mondiaux.

Pendant ce temps, le capitaine du club Jordan Henderson a également connu un changement de fortune sous Klopp.

Henderson a également reçu des distinctions personnelles, récemment élu meilleur joueur anglais masculin de 2019.

Sam Allardyce salue Jordan Henderson comme “milieu de terrain d’élite” après que le capitaine de Liverpool a été élu joueur de l’année en Angleterre

Jamie Carragher a résumé Liverpool sous Klopp en disant: «Liverpool n’achète pas de superstars, ils en font. Klopp n’obtient pas assez de crédit pour cela. “

Et comme Klopp a récemment signé un accord le gardant à Anfield jusqu’en 2024, il semble que cela continuera encore quelques années.

