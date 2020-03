La valeur du Real Valladolid rejetant les tests Covid-19 de la Liga

Après avoir suspendu le jeu en raison de la propagation du coronavirus, la Liga prévoyait de tester tous ses joueurs de première et de deuxième division. Quelques-uns ont déjà été testés positifs.

Cependant, mardi, le président de l’Association espagnole de football, Luis Rubiales, a qualifié le plan de la ligue de “irresponsable”. Il a déclaré que la ligue n’avait pas vu la réalité en prenant des kits de tests déjà limités et en les donnant aux footballeurs quand il y a des gens ordinaires, avec des symptômes graves et une vie plus en jeu, qui ont plus besoin de ces tests.

Lorsque la Liga a offert ces kits de test au Real Valladolid, l’équipe a rejeté leur offre selon le même principe. Le porte-parole de l’équipe, David Espinar, a déclaré:

«La Liga nous les a offerts [the tests] mais nous ne les avons pas prises pour des raisons médicales et sociales. Aucun joueur n’a présenté de symptômes et nous pensons qu’il y a des gens qui sont beaucoup moins aisés que nous qui en ont besoin beaucoup plus que nous. Ce sont ceux [people] qui devrait avoir la priorité. “

L’Espagne a le deuxième plus grand nombre de cas de coronavirus en Europe, et a donc été bloqué. Jusqu’à présent, 558 décès ont été confirmés.

Il est facile de voir ce que la Liga essaie de faire. La ligue veut savoir combien de joueurs sont malades et s’assurer que tout le monde se rétablit rapidement, afin que la saison de la ligue puisse être terminée à un moment donné. Leur obligation est envers eux-mêmes et envers les sponsors qui ont investi dans la compétition. Ce comportement est conforme à une ligue qui a attendu que les joueurs soient testés positifs avant de suspendre la compétition.

La position de la Liga n’est peut-être pas surprenante, mais elle montre la conception fracturée de la société. La ligue ne fait que rendre la vérité de notre monde comiquement évidente: les riches, comme les footballeurs, ont plus de valeur que tout le monde, et les sociétés d’argent comme La Liga sont une préoccupation plus immédiate que le bien-être public. Ils regardent les gens mourir, et plutôt que de se précipiter pour atténuer ces tragédies, ils passent plutôt des tests qui seraient plus utiles aux autres. Même à cet égard, les joueurs ne sont privilégiés que parce que ce sont des produits à vendre.

La déclaration de Rubiales et le rejet de Valladolid sont encourageants, mais ils ne sont que de petits obstacles à la conception persistante et frustrante du monde qui les entoure. Alors que ce virus ravage les pays et prend des vies, les problèmes des sociétés qui le traitent sont exposés. Nous apprenons, ou plutôt ré-apprenons, quels groupes sont considérés comme valables et lesquels ne le sont pas. Le zèle pour la Liga pour l’argent n’est qu’une petite partie de cette grande révélation et rien que nous ne savions. Mais c’est embarrassant pour eux, comme pour d’autres ligues dans lesquelles les joueurs subissent des tests, que même dans un moment de crise mondiale, ils ne pouvaient pas renoncer à leur égoïsme une seule fois.