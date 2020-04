La vente de Newcastle United s’accompagne d’une géopolitique malheureuse

Qui aurait pu imaginer que permettre aux pays dotés de fonds souverains d’acheter des équipes sportives pourrait entraîner l’émergence d’une folie géopolitique à l’échelle de la ligue? Tous ceux qui y ont pensé, j’imagine, ce n’était pas assez de gens, et certainement pas les bonnes personnes. En tout cas, le chat est depuis longtemps sorti du sac et parmi les pies, et là, il fait un désordre tout-puissant.

La prise de contrôle naissante de Newcastle United par l’Arabie saoudite – ils s’apprêtent à acquérir 80% du club pour 300 millions de livres sterling (370 millions de dollars) – est assez étrange en soi, mais sans précédent étant donné que Manchester City et le Paris Saint-Germain sont appartenant essentiellement aux Émirats arabes unis et au Qatar, et un autre club de Premier League, Sheffield United, appartient au prince saoudien Abdullah bin Musa’ad bin Abdul Aziz. Mais la prolifération de la propriété des pétrostats dans les ligues nationales va provoquer des effets de second ordre étranges alors qu’ils amènent des rivalités de soft power au sport lui-même.

Ce n’est pas une hypothèse. BeIN Sports, propriété du Qatar, qui détient de nombreux droits à l’étranger de la Premier League, tente de bloquer la prise de contrôle de Newcastle, citant le “ rôle direct ” de l’Arabie saoudite dans l’exploitation de beoutQ, une station de télévision pirate qui reflète essentiellement le flux de beIN (beIN a été expulsé de l’air). en Arabie saoudite en 2017 en raison d’une crise diplomatique désordonnée). Que beIN réussisse ou non à bloquer l’accord – pour le peu que cela vaut, mon argent est sur “non” – c’est une illustration frappante de l’étrangeté géopolitique qui vient de permettre aux pays réels de posséder des équipes.

Il y a, bien sûr, d’autres bizarreries plus surréalistes et plus peu recommandables. Amnesty International s’est plainte auprès de la Premier League qu’en autorisant la prise de contrôle de Newcastle, la ligue «s’expose au risque de devenir une pitié de ceux qui veulent utiliser le glamour et le prestige du football de la Premier League pour couvrir des actions profondément immorales». Mais là où les choses deviendront vraiment étranges, c’est lorsque le fandom lui-même sera détourné et plongé dans des conflits géopolitiques.

Il y a, bien sûr, un côté amusant au spectre de la rivalité continue entre divers États du Golfe recyclés en plaisanteries de football, mais il est également profondément troublant que les jeux de Newcastle puissent bientôt présenter des chants sur le record des droits de l’homme de l’Arabie saoudite ou l’effondrement des prix du pétrole. . Personne n’aurait pu prédire il y a 20 ans déjà que le football national provoquait la capture partisane de personnes essentiellement aléatoires dans une querelle géopolitique. Maintenant, cela semble inévitable, bien que non moins dérangeant pour cela.

Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas du tout mentionné la pandémie de Covid-19 et la sécheresse sportive associée dans cet article, donc au moins, cela a été un changement bienvenu.