La vente immobilière de David Ortiz comprend une imprimante 2002 avec cartouche d’encre

Tout le monde doit se débarrasser de l’ancien fouillis de temps en temps, même la légende des Red Sox David Ortiz. Des centaines d’articles de la collection personnelle d’Ortiz sont à gagner dans le cadre d’une vente immobilière samedi 29 février – un rêve pour les amateurs de baseball de décrocher des souvenirs uniques de la carrière d’Ortiz, ainsi que des conneries étranges comme celle-ci tapis d’asperges.

via des ventes immobilières exceptionnelles

Il y a des dizaines de choses incroyables dans la liste ainsi qu’un tas de conneries aléatoires que vous trouverez dans une section homewares d’un TJ Maxx. En l’honneur de cette vente exceptionnelle, célébrons les 12 meilleurs et pires articles de la vente immobilière de David Ortiz.

Le bon: une collection de chapeaux all-star signés.

via des ventes immobilières exceptionnelles

Incroyable.

Le mauvais: la vieille imprimante merdique d’Ortiz.

via des ventes immobilières exceptionnelles

Le HP PSC 2210 a été mis en vente en octobre 2002 et a reçu des critiques intermédiaires.

Le bon: les casques de frappeur d’Ortiz.

via des ventes immobilières exceptionnelles

Celles-ci sont spéciales car elles ont une providence intégrée et vous savez qu’elles sont légitimes.

Le mauvais: ce vieux tiroir plein de charmes de vin.

via des ventes immobilières exceptionnelles

Les charmes à vin sont l’invention la plus inutile dans la société moderne. Tout le monde pense avoir besoin de charmes de vin, mais la réalité est que la plupart des adultes peuvent garder une trace de leur boisson dans une pièce pleine de monde. De plus, quelques verres dedans et personne ne donne une merde dont le verre est à qui.

Le plus: les crampons Ortiz 2005 MLB All-Star Game.

via des ventes immobilières exceptionnelles

Ceux-ci ont l’air vraiment propres à porter, mais ils sont toujours personnalisés et incroyables.

Le mauvais: cette enseigne de café.

via des ventes immobilières exceptionnelles

Cette fausse antiquité est définitivement sortie de la section liquidation d’une robe Ross pour moins. Je n’aime pas tout à ce sujet.

Le bon: une peinture signée Ortiz.

via des ventes immobilières exceptionnelles

Beaucoup de peintures sportives sont vraiment mauvaises, mais si j’étais un fan des Red Sox, je mettrais cela sur mon mur. La palette de couleurs lui donne une sensation brute de Banksy, et c’est signé, ce qui est un plus.

Le mauvais: ce tapis de coq.

via des ventes immobilières exceptionnelles

Maintenant, regardez, cela semble être un tapis fait à la main de qualité solide, donc mon scrupule ici n’est pas avec le tapis lui-même. Je prends simplement ombrage avec tout le concept de tapis décoratifs. Lorsque vous mettez quelque chose d’artiste sur le sol, cela devient un champ de mines. Les gens ne savent pas s’ils doivent marcher dessus, se promener, admirer – cela devient juste une chose entière, et je ne pense pas que les gens devraient soumettre leurs invités à se demander s’il est acceptable de marcher sur quelque chose qui existe uniquement pour être piétiné.

Le bon: un baseball en cristal du match des étoiles 2011.

via des ventes immobilières exceptionnelles

Un élément largement inutile, j’imagine que tous ceux qui ont joué à ce jeu en ont reçu un comme presse-papier. À tout le moins, c’est un article rare et il aurait fière allure sur une étagère.

Le mauvais: ce gril à charbon portable non ouvert.

via des ventes immobilières exceptionnelles

Je suis troublé par quiconque commande un barbecue au charbon de bois et ne l’ouvre jamais, sauf s’il s’agissait d’un cadeau. Je suis sûr qu’acheter quelque chose pour un millionnaire est difficile, mais j’aimerais vraiment penser que quelqu’un disait: “Nous devons acheter quelque chose à David pour Noël … que diriez-vous d’un gril à charbon portable?!”

Le bon: un maillot encadré du match des étoiles 2007.

via des ventes immobilières exceptionnelles

L’orange est un peu criard, mais c’est un article doux à accrocher au mur et à faire admirer. Je sais absolument que ça va finir dans un bar sportif.

Pas le bon, pas le mauvais, mais le MEILLEUR: cette grenouille jouant de la guitare.

via des ventes immobilières exceptionnelles

C’est une grenouille qui joue de la guitare. C’est ça. Il n’a besoin d’aucune justification car il est parfait. Regardez à quel point cette putain de grenouille est heureuse de jouer de la guitare. Il adore ça.