La vérité derrière le célèbre combat dans les coulisses entre le Grand Show de 7 pieds et le Grand Khali de 7 pieds 1 qui a fait pleurer le Big Show

L’une des principales attractions de la lutte professionnelle au fil des ans a été les spécimens plus grands que nature qu’elle abrite.

Andre the Giant est probablement le numéro un dans la liste proverbiale des grands hommes; vous ne trouverez pas beaucoup de gens dans la lutte ou autrement qui ne connaissent pas le nom.

Le regretté André le Géant a contribué à faire de Hulk Hogan une légende

Suivant sur la liste? Ce sera probablement The Big Show, si nous parlons de vrais géants qui ont mené une longue et fructueuse carrière dans l’entreprise.

Bien sûr, The Undertaker, Kane, Kevin Nash, etc. sont toutes des attractions spéciales et planent dans et autour du marqueur de 7 pieds, mais il y a juste quelque chose à propos de ces géants.

Le Grand Khali est l’un de ces hommes. Bien que 7 pieds 1 pouce et une vue impressionnante, il n’avait pas vraiment le travail ou la coordination pour correspondre.

Cela dépend en partie de la chirurgie du genou qu’il a subie avant de rejoindre la WWE, mais de toute façon, les mandats de Khali et Big Show dans l’organisation se sont chevauchés et ils ont développé ce qui est devenu connu sous le nom de «chaleur géante».

Great Khali et Big Show ne se sont pas seulement battus sur le ring!

Chris Jericho a déclaré que la paire était en désaccord depuis des années. «Ils avaient ce que les garçons appelaient« Giant Heat », écrivait-il dans son autobiographie The Best In The World: At What I Have No Idea.

«Ce qui signifiait qu’ils se ressentaient mutuellement parce qu’ils étaient tous deux Brobdingnagian (meilleur mot dans ce livre). Ils avaient passé leur vie à être la plus grande personne dans la pièce, des spécimens étonnants que tout le monde regardait et craignait instantanément.

«Maintenant, pour la première fois, ils ont dû faire face à la compétition pour cet honneur et aucun d’eux n’a aimé. Khali était plus grand, Show était meilleur sur le ring, et chacun était jaloux de l’autre. »

En 2009, les tensions ont finalement explosé entre la paire après un match par équipe en direct à Puerto Rico.

Big Show et Jericho ont fait équipe avec CM Punk pour affronter Great Khali, Undertaker et Matt Hardy. Bien que la tension ait commencé à la fois être la grande attraction – littéralement – elle s’est intensifiée lorsque Khali a commencé à voler les mouvements de Show.

“Le match en lui-même n’avait rien de spécial, mis en évidence uniquement par le fait que Khali ait volé une place de Show juste devant son visage”, a poursuivi Jericho.

“Show a eu ce mouvement de marque où il a emmené un gars dans le coin, a fait taire la foule avec son doigt et a livré une côtelette BRUTAL qui ressemblait (et sentait) comme si elle s’était effondrée dans la poitrine de son adversaire. Ça faisait mal comme un mutha, mais il y avait toujours une énorme réaction, ce qui le rendait un peu plus supportable.

«Khali l’avait volé à Show et l’avait utilisé tout le temps pendant ses matchs, même si Show lui avait demandé plus d’une fois de ne pas le faire. Mais qui allait l’arrêter? Khali mesurait sept pieds de haut et ne donnait aucune idée de ce que quiconque pensait, en particulier son ennemi juré, The Big Show. Mais même quand même, il avait huevos El Gigante pour faire la coupe juste devant le visage de Show.

“M ********** r vient de voler mon coup,” marmonna Show sur le tablier, et je savais que quelque chose allait tomber. Il était fou comme l’enfer et n’allait plus le supporter. “

Jericho avait raison, Show n’allait plus le supporter et, heureusement, il a rendu compte par témoin oculaire des fracas dans les coulisses de son livre.

«Nous étions dans les vestiaires après le match, et Show était toujours furieux, de la vapeur s’échappant pratiquement de ses oreilles. Quand Khali est arrivé quelques minutes plus tard, le s *** était allumé.

“Hé, m ********** r, pourquoi continuez-vous à me voler mes taches, hein? C’est total b ****** t et vous devez l’arrêter maintenant! »

“Qu’est-ce que tu racontes, mon frère?” Rétorqua Khali, son accent aussi épais que son torse supérieur.

“‘ Ne jouez pas avec ce mec innocent! Je vous ai déjà dit d’arrêter de voler mes affaires. Vous ne pouvez pas faire tout cela correctement de toute façon parce que vous êtes les f **** n ‘s *** s!’

“Khali l’a regardé stoïquement et a répondu:” Vous êtes le s **** aussi, mon frère. “”

Chris Jericho a vu le coup de poing se produire de première main

Oubliez une seconde que l’échange semble plus comique qu’autre chose, Big Show n’obtenait clairement pas les excuses qu’il recherchait.

Cela signifiait qu’il était allumé. Pas un désaccord dans les coulisses qui est signalé comme un combat – c’était un combat.

“Cela a poussé Show par-dessus bord et il a jeté le sac de Khali dans le coin, ce qui équivalait à le gifler au visage avec un gant et à le défier en duel”, se souvient Jericho.

«Khali a accepté et s’est levé le plus rapidement possible (ce qui a pris environ cinq secondes).

“Les deux plus grands hommes de l’histoire de la WWE se sont retrouvés face à face et je ne suis pas sûr que l’un ou l’autre savait quoi faire. Show avait passé un certain temps à s’entraîner en tant que boxeur, et Khali avait été officier de police en Inde (pouvez-vous imaginer courir à travers un panneau d’arrêt et voir ce monstre marcher jusqu’à votre fenêtre?), Mais je ne savais pas combien de rues réelles se bat l’un ou l’autre.

«Je veux dire, c’étaient des géants; qui a joué avec eux dans la cour d’école? J’ai deviné qu’en raison du seul facteur d’intimidation, ils avaient évité les coups de poing pendant la majeure partie de leur vie.

Big Show était très lourd lorsque ce combat a eu lieu, il a maintenant des abdos

“Quelques secondes plus tard, Show lança le premier coup de poing, qui se connecta avec une forte claque à la mâchoire surdéveloppée de Khali. Cela l’a fait basculer en arrière, mais il n’est pas descendu et Khali a décroché son propre coup de poing. Avec les premiers coups de feu tirés, les vannes se sont ouvertes et les deux titans ont commencé à se balancer comme Tiger Williams.

“J’ai compté au moins cinq autres claquements et fissures comme les coups liés aux visages, aux épaules, au cou et à la poitrine de chacun.”

Show avait défié l’homme toujours plus grand à un combat et avait même tiré le premier coup, mais après avoir trébuché pendant le combat, il finirait techniquement par le perdant et il devrait s’excuser.

“La bataille a fait rage jusqu’à ce que Show prenne finalement une élan sauvage et trébuche sur une chaise, ce qui l’a fait s’écraser sur le sol avec Khali au-dessus de lui”, a déclaré Jericho.

«Les garçons sont entrés à ce moment-là pour les séparer et le combat était terminé. La bagarre a été assez régulière, mais Show insiste toujours sur le fait qu’il a perdu parce que Khali a atterri au sommet.

«Maintenant, si nous jugions selon les règles d’un combat de hockey, alors oui, Show perdu, mais d’où je me tenais, c’était un aller-retour impressionnant. Show n’a peut-être pas perdu la bataille, mais il a définitivement perdu la guerre lorsque Vince lui a demandé de s’excuser auprès de Khali pour avoir lancé le premier coup de poing, lors d’une réunion à huis clos quelques jours plus tard. »

Le Great Khali aurait remporté le scrap, Big Show devant ensuite s’excuser d’avoir lancé le premier coup de poing

Même Jericho a admis que Show était déçu du résultat, mais Khali affirme que Show s’est assis dans le coin des vestiaires et a pleuré après avoir fini de se mettre au marteau et à la pince.

S’adressant à un site Web indien, Khali a insinué que Show n’aimait pas qu’il soit plus avec les fans, disant: «Les gens étaient avec moi. Big Show était comme – «Pourquoi? Je suis l’Américain à la peau blanche ici, alors pourquoi cette audience avec le Grand Khali? »»

“[After the fight] Il vient de pleurer! On aurait dit un bébé, mec. Undertaker le sait. Je suis sérieux mec! Il est juste, “F ***!” Il a dit, “F ***! Idiot! Pourquoi! Pourquoi il essaie de frapper! Pourquoi maintenant il pleure! C’est f *****. »

Eh bien, cela ne semble pas non plus que le Deadman ait été impressionné, mais l’anglais de Khali n’est pas étonnant, donc c’est ouvert à l’interprétation pour être juste.

Ce devait être littéralement le plus grand combat dans les coulisses de l’histoire de la WWE et il semble qu’aucun homme n’ait donné un pouce dans la poursuite du grand homme ultime.

Mais, pour le livre des records, le Grand Khali est généralement considéré comme le vainqueur.

.