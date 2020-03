La vérité sur le combat infâme dans les coulisses entre à la WWE Brock Lesnar et Chris Jericho

Il y a une longue histoire de «combats» dans les coulisses de la WWE. Certains vrais, certains ridiculement faux.

L’idée que quiconque souhaite s’engager volontairement avec Brock Lesnar semble absolument mentale à toute personne ayant un demi-cerveau, mais c’est exactement ce que Chris Jericho a fait à SummerSlam en 2016.

Brock Lesnar est l’un des lutteurs les plus intimidants de tous les temps

Brock Lesnar est un monstre d’un homme dont le cadre de 6 pieds 3 pouces et 275 livres effrayerait quiconque, et encore moins quelqu’un comme Jéricho, dont les 200 livres pâlissent contre la force brute de son rival.

Lesnar a également remporté le titre de la division 1 de la NCAA pour la lutte au collège et a été le champion du monde des poids lourds de l’UFC. Il n’est pas seulement construit pour le spectacle.

Sur quoi s’est déroulé le «combat»? Que s’est-il vraiment passé?

Croyez-le ou non, le combat était contre Randy Orton.

AEW

Chris Jericho est à AEW ces jours-ci, mais il a passé près de 20 ans à la WWE

Pour vous donner le contexte approprié à l’histoire, vous devez remonter à 2001, lorsque Orton et Lesnar s’entraînaient en OVW dans l’une des classes les plus empilées et talentueuses de l’histoire de l’entreprise où des noms comme John Cena, Batista et Shelton Benjamin diplômé à peu près au même moment.

Ils sont venus ensemble dans le système WWE, mais à partir d’itinéraires très différents. Lesnar était un monstre de la nature, une fois dans sa vie, un athlète de la WWE avait pour tâche de devenir une star.

Orton était un lutteur de troisième génération – seulement le deuxième jamais après The Rock – et avait tous les talents naturels que l’on pouvait demander, de la capacité à son look.

Bien que la paire se soit liée à ces débuts, ils n’ont jamais travaillé ensemble lors de la première course de Lesnar à la WWE entre 2002 et 2004. Après son retour en 2012, il semblait que ce n’était qu’une question de temps avant de verrouiller les cornes, mais les fans étaient toujours obligés d’attendre quatre plus d’années.

À SummerSlam, après que les deux hommes ont amassé des carrières dignes du Temple de la renommée, puis certains, ils se sont finalement rencontrés dans le ring pour la première fois.

Alors qu’Orton était l’une des dernières stars qui pouvait vraisemblablement mettre quelque chose de génial avec Lesnar, la Bête incarnée était réservée à peu près à travers lui.

Bien que le match ait duré 11 minutes à 45 secondes, Orton n’a pas trop gêné l’attaque et le match s’est finalement terminé par KO après que Lesnar a ouvert Orton et l’a mis KO.

Randy Orton a été démoli par Brock Lesnar en 2016

Ce n’est pas un événement régulier à la WWE. À ce stade, le sang était également extrêmement rare, de sorte que la combinaison des deux a laissé beaucoup de gens perplexes quant à ce qui se passait, mais cela a conduit à une finale brutale et dramatique du paiement à la séance.

Dans les coulisses, Chris Jericho devenait fou de ce qu’il voyait. Selon le journaliste Dave Meltzer, la légende du grappling s’est mise en colère lorsque le producteur de longue date de la WWE, Michael Hayes, ne lui a pas répondu en lui demandant si ce qui s’était passé était censé le faire.

En position de gorille, Jericho voulait vérifier Orton qui avait légitimement souffert d’une commotion cérébrale après que Lesnar l’ouvrit à la dure. En lutte, cela signifie qu’il l’a fait saigner sans l’aide d’une lame de rasoir – c’était une mauvaise entaille.

Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet rapporte ensuite Lesnar, mécontent que Jericho ait librement appelé le «taureau ****» d’arrivée à quiconque écouterait le gorille, a dit à haute voix à Jericho que ce n’était pas ses affaires.

Cela a exaspéré Jéricho et ne l’a poussé qu’à poser plus de questions, ce qui l’a poussé à Lesnar.

Pour ne pas reculer, Jericho se précipita et tenta de se retrouver face à face avec The Beast. Pas un mouvement trop conseillé dans le livre de jeu de personne.

Le rapport dit ensuite que Lesnar l’a embrassé sur le front et a dit: “embrasse-moi en retour, p *** y.”

Jericho n’a pas reculé, cependant, et était prêt à se battre.

Ce qui a poussé tout le monde à s’impliquer et à le rompre, c’est quand Lesnar a répondu, les bras derrière le dos, en disant: «Frappe-moi ou embrasse-moi, salope».

À ce moment-là, Meltzer dit que Vince McMahon et Triple H se sont mis au milieu et ont éloigné Brock. Satin dit que McMahon a réprimandé Jericho de ne pas être plus professionnel, compte tenu de son mandat et de sa position de chef de vestiaire.

. / talkSPORT

Vince McMahon attendait mieux de Chris Jericho

Jericho a répondu en disant que Lesnar n’était pas un professionnel pour avoir tiré sur un collègue, ce qui a amené McMahon à déclarer: «C’est un travail! Qu’est-ce qui ne va pas?!”

Lorsque Randy Orton a été interrogé sur l’incident lors d’une interview pour son rôle à la télévision dans Shooter, Apex Predator a déclaré que la seule chose dont Jericho était coupable était de le surveiller.

“Fondamentalement, ce qui s’est passé, c’est que Jericho a vu ce qui se passait sur le ring et voulait des réponses pour savoir si mes intérêts étaient à l’esprit en ce qui concerne ma santé et ma sécurité”, a expliqué Orton. «J’avais ma famille là-bas, assise au premier rang, et Chris le savait aussi. Il venait juste pour vérifier son garçon, c’est à cela que ça se résumait, et je pense que c’est génial.

“Vous entendez toutes ces choses sur la façon dont ils allaient se battre, mais je ne pense pas que Jericho voulait combattre Brock, je vais juste jeter ça là-bas”, a déclaré Orton. «Je pense qu’il venait pour s’assurer que tout était cool. Il est malheureux que dans ce petit espace, avec la douzaine de corps là-dedans, d’une manière ou d’une autre qui a fui et tout le monde le savait. C’est très malheureux. Il était hors de proportion et Jericho voulait juste voir un de ses camarades dans les vestiaires.

WWE.com

Chris Jericho a eu une carrière riche en histoire à la WWE et était au sommet quand Orton a fait irruption

«J’ai beaucoup de respect pour Brock. J’étais en OVW avec lui et j’étais là quelques mois avant son arrivée. Nous savions tous qu’il allait venir, mais quand il est venu, il était humble et amusant à côtoyer. Il est toujours de la même façon. Il a traversé beaucoup de choses et il est vraiment devenu un nom dans cette entreprise et dans le MMA. »

Le fait que McMahon ait éclairé au vert une finition aussi brutale, encore moins de nos jours, est assez stupéfiant à plusieurs niveaux. Il semble que ce soit le fait que Jéricho ait également lutté.

S’exprimant sur son podcast, Jericho a expliqué ce qui s’est passé en deçà des détails les plus fins.

“Eh bien, vous savez, chaque fois que quelque chose comme ça se produit, il y a toujours beaucoup de rumeurs et beaucoup d’histoires qui sont racontées. Pour ne pas entrer dans les détails… c’était essentiellement entre moi et Brock, mais nous avions un peu de brouhaha, dirons-nous.

«Je pense que cela se produit lorsque vous obtenez des gars qui pratiquent un sport comme le nôtre – mi-divertissement, mi-réel, mi-pas…. Je pensais juste que la fin de ce match était très brutale et très violente, et je ne savais tout simplement pas si Randy allait bien. Je vérifiais Randy, mon ami. Nous avons toujours été assez proches.

«J’ai dit quelque chose et il a dit quelque chose et la prochaine chose que vous savez, c’est que nous nous cajolons le nez. Et [it] diffusé assez rapidement.

«Écoutez, ne nous en moquons pas, Brock est un combattant entraîné et c’est une bête. Je ne suis pas le genre de personne à reculer devant personne – à mon détriment. La tête brûlante s’est éteinte et nous étions face à face et cela arrive parfois. Je suppose que j’ai une sorte de réputation pour ça aussi, je ne recule jamais. Dans le cas des gars de sa taille, ils pensent que les gens vont juste se flétrir, et la plupart des gens le font. Je suis content qu’il ne m’ait pas mangé.

“Fondamentalement, il y a eu une confrontation face à face et je vais laisser le reste entre nous deux.”

Dans une interview à la radio un an plus tard, Jericho a admis qu’il envisageait de jouer sur le terrain en rongeant le nez de Lesnar si les choses devenaient vraiment sérieuses. Pas vraiment!

“Je me souviens que j’étais face à face avec lui et je me souviens juste de l’avoir regardé [and thinking], “Il a le nez le plus gros et le plus laid”. Comme ce nez géant f * cking, et je suis comme, s’il fait quelque chose, je vais juste mordre son nez. ” Dit Jéricho. «Il va me tuer de toute façon, alors il va me tuer sans nez. Je m’en fiche. “

.

Brock Lesnar est légitime car il obtient

C’était une histoire gigantesque le lendemain de SummerSlam en 2016, mais finalement, il semble que Jericho a sauté le pistolet et il y avait beaucoup de confusion sur la situation, dont une grande partie aurait probablement pu être réglée si Michael Hayes lui avait juste dit que c’était un travail en premier lieu.

Quoi qu’il en soit, Lesnar était prêt à se battre et c’est un endroit effrayant. Nous remercions Jericho de ne pas avoir reculé et d’avoir vécu pour raconter l’histoire.

.