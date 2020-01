La vérité sur l’incident de la police d’Antonio Brown émerge

Mercredi, la vérité sur l’incident de la police d’Antonio Brown est apparue.

Tard mardi après-midi, une forte présence policière aurait été vue à l’extérieur de la résidence de Brown à Hollywood, en Floride.

Un initié de ESPN NFL, Cameron Wolfe, a rapporté que le récepteur large faisait l’objet d’une enquête pour un «incident de batterie possible».

Un jour plus tard, nous avons une certaine clarté sur ce qui s’est exactement passé.

L’entraîneur de Brown, Glen Holt, a été arrêté et accusé de «cambriolage avec de la pâte» après avoir prétendument battu un chauffeur de camion en mouvement

Brown a été considéré comme un suspect dans l’altercation, mais n’a finalement pas été arrêté.

Selon l’officier Christian Lata, une partie de la raison pour laquelle Brown n’a finalement pas été appréhendé est qu’il se serait enfermé chez lui.

“Plusieurs tentatives de la police de le contacter ont été infructueuses mercredi matin, et Lata a déclaré qu’il” s’était enfermé dans sa maison. “La police a réitéré que l’enquête était en cours et a déclaré que plus d’informations seront disponibles plus tard mercredi”, rapporte USA Today.

En 2019, Brown a été échangé des Steelers de Pittsburgh aux Oakland Raiders.

À la suite de plusieurs problèmes hors du terrain, les Raiders l’ont finalement libéré sans que Brown n’ait joué une seule sortie pour eux.

Brown a ensuite signé avec les New England Patriots, avec qui il a joué un match avant d’être finalement coupé d’une allégation d’agression sexuelle.

Le récepteur large polarisant n’a pas joué à un match de la NFL depuis septembre 2019.

