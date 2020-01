La victoire de Millwall sur Reading est entachée après des informations faisant état de chants homophobes dans The Den alors que l’annonceur du stade transmet un message aux fans

Les buts de Matt Smith et Jon Dadi Bodvarsson en seconde période ont valu à Millwall une victoire de 2-0 sur Reading – mais le match à The Den a été entaché d’incidents de chants homophobes

La puissante frappe de Smith a donné à Millwall l’avantage avant que Bodvarsson ne quitte le banc pour assurer les trois points, poursuivant la superbe forme des Lions sous Gary Rowett.

L’annonceur du stade de Millwall a dû avertir les fans après avoir entendu des chants homophobes à The Den

Mais le résultat sera éclipsé par l’incident hors champ qui a vu l’arbitre Keith Stroud arrêter de jouer au cours de la première mi-temps.

Stroud a été appelé par son assistant devant le stand est pour signaler des chants homophobes provenant de sections du soutien à domicile.

Il s’ensuivit un retard pendant lequel Stroud informa les deux managers de ce qui s’était passé, avant que les fans ne soient avertis du système d’enceintes à la mi-temps.

Millwall – qui a été condamné à une amende de 10 000 £ l’année dernière pour avoir chanté raciste par ses fans – pourrait maintenant être condamné à une nouvelle sanction de la part de la FA.

La star de Millwall, Matt Smith, célèbre la notation

Sur le terrain, l’équipe locale méritait sa victoire, ce qui ne la place en dehors des matches de barrage que sur la différence de buts, après une confrontation contre une équipe organisée de Reading, qui a été battue pour la première fois en 10 matchs.

Dans un premier semestre frénétique, une grande partie du drame sur le terrain a tourné autour de l’attaquant de Millwall Tom Bradshaw. Tout d’abord, il pensait qu’il aurait dû avoir une pénalité quand il est descendu dans la surface mais Stroud a réservé l’attaquant de Millwall pour la simulation.

Dix minutes plus tard, la tête de Smith trouva Bradshaw non marqué à six mètres mais il ne pouvait que se diriger discrètement vers Rafael Cabral.

Smith lui-même s’est approché peu avant la mi-temps, rencontrant cette fois la croix profonde de Murray Wallace.

Le résultat sera sans aucun doute éclipsé pour Rowett et son équipe

Le gardien de la lecture Rafael est sorti de son but et a battu le ballon, Smith est arrivé le premier, mais sa tête de 15 mètres a ruisselé juste à côté du filet vide.

À l’autre extrémité, Reading a eu quelques bons moments – notamment lorsque Yakou Meite a réagi le plus rapidement à un renversement de Sam Baldock uniquement pour voir son tir bloqué – mais n’a pas réussi un seul effort sur la cible.

Après la pause, les hôtes passèrent à la vitesse supérieure, Smith et Wallace ayant tous deux dévié largement et Mahlon Romeo tirant dans le filet latéral.

La lecture aurait pu se marquer quand John Swift a rencontré le centre de recherche de Tyler Blackett, seulement pour le mettre large.

Puis, avec 20 minutes à jouer, Smith a frappé.

Jake Cooper, parti pour un coup franc, ramena le ballon dans la surface mais quand il ne réussit pas à tirer, il tomba pour le grand attaquant, qui trouva le coin éloigné.

Le but semblait faire tomber le combat de Reading et il était bientôt deux – Jed Wallace nourrissant Bodvarsson sur le comptoir et l’attaquant, signé par Millwall de Reading, a terminé avec aplomb contre son ancien club.

