La VIDEO avec laquelle Renato Ibarra oublie qu’il était en prison

Source: Twitter @_Analistas

Moins d’une semaine après avoir été libéré de prison après avoir obtenu le pardon de sa femme et avoir abandonné ses charges pour tentative de féminicide, Renato Ibarra Petit à petit, il reprend sa vie normale et le démontre sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, Ibarra placé un vidéo où tu es formation à la maison avant l’éventualité qui est vécue par le Coronavirus pour se maintenir en forme.

Avant d’être impliqué dans ce scandale, l’Équatorien était prêt à réapparaître avec le Amérique Et maintenant, il a été séparé du campus en raison de la gravité de ses actes.

L’avenir de Renato Ibarra est incertain et on parle qu’il aurait des offres dans le football mexicain et de Équateur de poursuivre sa carrière au semestre prochain.