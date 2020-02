La vidéo de Taylor Swift The Man fait référence à Serena Williams?

Jeudi, Taylor Swift a déposé une vidéo incroyable pour sa dernière chanson, The Man, dans laquelle la chanteuse s’est transformée en un homme barbu pour mettre en lumière des doubles standards.

Comme de nombreux fans et points de vente l’ont remarqué, la vidéo regorge d’oeufs de Pâques. Concentrons-nous sur un en particulier: «l’homme» de Swift joue au tennis et finit par réprimander un arbitre (joué par son père, Scott Swift), avec des doubles oiseaux retournés, des raquettes détruites et des balles lancées.

Il y a beaucoup de gens qui pensent que c’est une référence claire à l’effondrement de Serena Williams lors d’un arbitre de chaise à la finale de l’US Open 2018 après avoir évalué Williams un avertissement pour avoir prétendument été entraîné depuis les tribunes par Patrick Mouratoglou, un incident qui a déclenché des arguments à propos de les différences de traitement des joueurs de tennis masculins et féminins.

Voici la vidéo – vers 2 h 25, les scènes de tennis commencent:

Et voici quelques discussions sur Twitter:

.