La vidéo du Kawhi Leonard Strip Club devient virale

Une vidéo du Kawhi Leonard Strip Club est devenue virale dimanche matin.

Leonard, l’attaquant vedette des Los Angeles Clippers, a apparemment été enregistré dans un établissement de danse exotique récemment.

Compte tenu de sa personnalité décontractée et de son comportement généralement calme, c’est devenu quelque chose d’un succès évident sur Internet.

Le clip en question montrait Leonard assis et bénéficiait des services d’une charmante jeune femme.

On ne sait pas dans quelle ville le club de strip-tease était situé, mais beaucoup pensent que c’était une à Miami, en Floride.

LA vient de terminer une grande victoire de 122-117 contre le Miami Heat, il va donc de soi que les joueurs passeraient une bonne nuit dans la ville de South Beach.

Leonard a fini par avoir un gros match contre la chaleur – marquant son premier triple double en carrière avec 33 points, 10 planches et 10 passes décisives.

Dans le processus, il a aidé les Clippers à effacer un déficit de 15 points au premier trimestre et à le transformer en une éventuelle victoire.

La prochaine étape pour Los Angeles sera un match contre l’Orlando Magic dimanche.

