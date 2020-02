La vidéo montre que QB appelle son tir sur un jeu énorme

Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City sont des champions du Super Bowl grâce à quelques énormes jeux dans le dernier quart de finale dimanche soir à Miami.

Et aucun n’était plus grand que cette longue passe de Mahomes à Tyreek Hill le 3 et le 15 qui a contribué à mener à un TD qui a changé l’élan dans le match.

Maintenant, nous en savons plus sur cet appel et comment Mahomes l’a demandé pendant que les arbitres examinaient un jeu précédent.

Ce jeu de passe «guêpe» a duré 44 yards et était le même jeu qu’ils ont utilisé pour un gros gain contre les Patriots lors du match de championnat de l’AFC l’année dernière.

Regardez cette vidéo ci-dessous pour voir à quel point Mahomes était enfermé pour s’assurer qu’il pouvait retirer ce jeu. C’est tellement fascinant de regarder le QB demander calmement au coordinateur offensif Eric Bieniemy s’ils peuvent avoir le temps / la protection pour exécuter le jeu et comment il est capable de le faire sous une telle pression.

De plus, cela montre à quel point Mahomes est un leader incroyable, car il s’assure que Hill est prêt à jouer un rôle important:

Ouais, Mahomes est assez bon au football.

