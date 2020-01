La vie et l’époque de George Nicolau à l’ère de la collusion

Nous vivons à l’ère du scandale, chacun plus choquant et scandaleux que le précédent. Qui peut les suivre tous lorsque chaque jour ressemble à une lutte pour la survie? Dans ce contexte, l’histoire peut sembler engloutie dans une distorsion temporelle circulaire, tournant sans cesse hors de son axe.

Pourtant, certains moments demandent à être préservés et réexaminés car ils révèlent quelque chose de réel et de tangible au-delà d’un titre ou d’un tweet. Prenez la collusion. C’est désormais un mot à la mode dans les cercles de baseball. Mais la collusion se réfère également à un véritable événement historique, qui a révélé le fonctionnement interne du sport. Dans les années 1980, les propriétaires du baseball sont tombés par hasard dans un complot mal conçu pour affirmer le contrôle d’un système économique qu’ils ne pouvaient plus contenir.

Pendant trois ans entre 1985 et 1987, les clubs de la Major League Baseball ont conspiré pour geler le marché des agents libres à un point tel que les joueurs n’avaient d’autre choix que de renouer avec leurs anciennes équipes pour une fraction de ce qu’ils valaient. Comme avec la plupart des schémas MLB, il était voué à l’échec en raison d’une combinaison d’orgueil et de cupidité.

Les racines de la collusion ont été semées après la saison 1985. Après son grand triomphe – la commercialisation des Jeux olympiques de 1984 pour l’enrichissement des organisateurs, mais pas des athlètes – Peter Ueberrorth était un homme fait lorsqu’il a accepté de devenir commissaire du baseball.

Comme raconté dans le séminal Lords of the Realm de John Heylar, Ueberroth a habillé les propriétaires de baseball pour se surenchérir sur des contrats à long terme avec des agents libres. Il a demandé aux propriétaires quelles étaient leurs politiques de signature d’agents libres, si elles existaient même. À un moment donné, il s’est tourné vers son avocat et a dit: «Arrêtez cette discussion si jamais elle sent la collusion.»

Comme Heylar le raconte, Ueberrorth a continué en disant aux propriétaires que c’était leur faute si les salaires étaient si élevés et en cessant de blâmer les joueurs. Ils étaient des hommes d’affaires intelligents, a-t-il dit, et ils devraient agir comme ça. Tout le monde a convenu qu’il y avait un problème, a déclaré Ueberroth, selon des témoignages dans un grief ultérieur. “Allez le résoudre.”

C’était la partie «Allez le résoudre» qui était en cause. Ueberroth a nié plus tard avoir dit ces mots, mais le message était clair. Cet hiver-là, 29 des 33 agents libres ont retrouvé leur équipe d’origine, chapeau et gant à la main. Même les Yankees de George Steinbrenner ne feraient pas d’offres sur les agents libres.

La collusion s’est poursuivie en 1986 lorsqu’une classe d’agents libres plus robuste a trouvé le marché encore plus tendu. Les directeurs généraux se disaient maintenant qui ils voulaient poursuivre et pour combien. L’expression qui l’emportait était «responsabilité fiscale». Les revenus de l’industrie ont augmenté, tandis que les salaires des joueurs ont baissé.

Alors que les joueurs de renom restaient à l’écart dans le froid, la star montréalaise Andre Dawson est même allée jusqu’à offrir aux Cubs un contrat vierge. Le club pourrait remplir le montant, ce qu’il a fait pour la somme scandaleusement faible de 500 000 $ avec 200 000 $ d’incitations pour un joueur qui gagnerait le prix du joueur le plus précieux.

Au milieu de tout cela, Ueberrorth a lancé une offensive contre les drogues, en particulier la consommation de cocaïne, en instituant des tests de dépistage obligatoires. Le syndicat des joueurs a crié au scandale, affirmant que le dépistage des drogues était un problème de négociation collective. Un arbitre nommé Thomas Roberts a trouvé pour le syndicat, alors les propriétaires de baseball l’ont licencié.

C’était une erreur à deux niveaux. Premièrement, Roberts avait commencé à entendre le premier grief de collusion et un arbitre ne pouvait pas être congédié au milieu d’un grief. Roberts était un homme délibéré. Il n’a statué sur la collusion qu’en septembre 1987, date à laquelle il a statué pour le syndicat. Le retard a permis au complot de se poursuivre sans relâche.

La deuxième partie de l’erreur était que Roberts a finalement été remplacé par George Nicolau, qui entendrait les deuxième et troisième séries d’audiences de collusion. Nicolau était une présence formidable aux audiences. Comme l’a dit un avocat du syndicat du nom de Steve Fehr, «Le dossier des clubs s’effondrait manifestement. George Nicolau posait des questions plus difficiles que moi. »

Dans ce qui est devenu connu sous le nom de Collusion II, Nicolau a trouvé pour les joueurs, en écrivant:

“” Ce qui s’est passé en 1986 s’est produit parce que tout le monde “comprenait” ce qui devait être fait. D’un commun accord, des droits de négociation exclusifs ont en fait été cédés à d’anciens clubs. Il n’y avait pas de vestige d’un marché libre, comme ce terme est communément compris. Le but était de forcer les joueurs à retourner dans leurs anciens clubs et l’espoir était que tout reviendrait dans une réplication de 1985, ne nécessitant plus rien à faire. »

Imperturbables, les propriétaires ont essayé une nouvelle approche en créant une soi-disant banque d’information. Essentiellement, ils ont créé un système centralisé dans lequel les équipes «déposaient» leurs conditions dans la banque et «retiraient» des informations sur les autres joueurs. L’idée était d’empêcher une équipe de venir et d’offrir trop, faisant ainsi exploser leur structure salariale soigneusement planifiée.

Bien sûr, il suffit d’une équipe pour rompre cet équilibre et bien sûr, cette équipe était les Yankees de Steinbrenner qui ont joué pour le cogneur Jack Clark. Alors que les propriétaires revenaient à la tradition séculaire de se méfier les uns des autres, le marché a commencé à fondre.

Ueberroth a continué d’insister sur le fait qu’il n’avait rien fait de mal. Techniquement, il n’est pas venu tout de suite et a prononcé les mots «collusion», mais il n’a pas eu à le faire. Les propriétaires ont reçu le message et Nicolau a retrouvé les joueurs une troisième fois.

“Il faut se rappeler que la banque a été créée unilatéralement peu de temps après la décision du président Roberts, après deux ans au cours desquels les offres pour les agents libres souhaitées par leurs anciens clubs étaient soit inexistantes, soit pratiquement inexistantes”, a écrit Nicolau. “Dans ce contexte, le message de la banque était clair: si nous devons aller sur ce marché et soumissionner, alors coopérons tranquillement en nous disant ce que sont les offres. Si nous le faisons, les prix ne seront pas hors de prix et aucun club ne sera trop blessé. “

Maintenant, la question était de savoir quoi faire à ce sujet. Roberts et Nicolau avaient fait de plusieurs joueurs des agents libres de «second look», ce qui leur avait permis de réintégrer le marché. Sur la question des dommages et intérêts, les joueurs ont reçu 285 millions de dollars.

Malgré des efforts concertés pour supprimer les salaires et affaiblir efficacement les perspectives de concurrence de leurs propres équipes, personne n’a jamais été condamné à une amende ou suspendu pour son rôle dans le système.

Les années de collusion ont quasiment disparu de la mémoire, mais les propriétaires ont continué à trouver des moyens de corriger leurs habitudes de dépenses. De nos jours, le filet de sécurité est une taxe de luxe, un moyen de dissuasion légalement perméable mais extrêmement efficace pour maintenir les salaires à un niveau bas.

La place de Nicolau dans l’histoire a également été largement ignorée. Il est décédé début 2020 à l’âge de 94 ans après une vie longue et fascinante. Fils d’immigrants grecs, il s’est enrôlé dans les forces armées dès la sortie du lycée au plus fort de la Seconde Guerre mondiale. Nicolau a servi de navigateur dans des missions de bombardement B-17. Lors de sa quatrième et dernière mission, son appareil a subi des tirs qui lui ont brisé la jambe, entraînant une amputation au-dessus du genou.

“Si j’avais été courbé, cela m’aurait brisé la tête”, a déclaré Nicolau à Michel Picher dans une longue interview. “Mais cela m’a projeté à environ quatre ou cinq pieds contre la cloison et j’ai pensé, eh bien, je me demande à quoi cela va ressembler.”

Après avoir quitté le service, Nicolau a fréquenté l’Université du Michigan sur le projet de loi GI où il a obtenu un diplôme en sciences politiques et en économie. Il est ensuite allé à Columbia pour la faculté de droit en vue de devenir avocat du travail.

Il a travaillé pour la Newspaper Guild et l’Actors Equity Association avant de partir en 1963 pour rejoindre le Peace Corps. Au sein du Peace Corps, il a convaincu George Meany, chef de l’AFL-CIO, d’autoriser les travailleurs syndiqués à prendre des congés pour leur travail afin de former d’autres personnes dans leurs domaines de compétence mécanique.

À la suite de son passage au Peace Corps, Nicolau a travaillé à divers titres pour, entre autres, l’Office of Economic Opportunity et le maire de l’époque, John Lindsay à New York, sur des programmes de lutte contre la pauvreté. Il a également commencé à s’impliquer dans la médiation et l’arbitrage du travail, aidant à rédiger un manuel de formation et à établir des protocoles de médiation dans les prisons.

Il a également rencontré Peter Seitz, l’arbitre qui, en 1975, a trouvé pour les joueurs dans l’affaire Messersmith-McNally qui donnait aux joueurs le droit à la libre agence. C’est Seitz qui a encouragé Nicolau à devenir arbitre à plein temps.

Quelques années plus tard, Nicolau a été présenté à Bill Bradley, l’ancien joueur des Knicks qui avait été élu au Sénat. Bradley l’a présenté à Larry Fleischer, le directeur exécutif de la NBPA et Nicolau a finalement été nommé arbitre. Il a également occupé ce poste pour la LNH et le soccer intérieur.

Parmi les cas qu’il a entendus au cours de son séjour avec la NBA, Bernard King avait été suspendu sans salaire par l’Utah Jazz à la suite d’une arrestation pour cocaïne. La question était de savoir si l’équipe pouvait suspendre le joueur sans salaire. Nicolau a dit qu’ils ne pouvaient pas.

Les drogues sont devenues une autre partie de son héritage des années plus tard lorsque le cas de Steve Howe lui a été soumis. Howe avait été suspendu six fois pour usage de cocaïne et le commissaire de l’époque Fay Vincent lui avait accordé une dernière chance. Howe a bien lancé pour les Yankees, mais a été arrêté une fois de plus pour avoir tenté d’acheter de la cocaïne dans le Montana pendant l’intersaison. Vincent a interdit Howe à vie.

Lors de l’audition du grief, Nicolau a suggéré qu’un psychiatre soit amené pour examiner Howe. Le psychiatre a déterminé que Howe souffrait d’un trouble déficitaire de l’attention et que c’était la cause évidente de sa dépendance. “Donc, tout le temps, il était en cure de désintoxication”, a expliqué Nicolau à Picher. «Pendant tout le temps où il avait été suspendu, personne n’avait jamais compris cela, qu’il y avait une cause sous-jacente.» Howe a été réintégré.

Vincent a procédé à transporter divers membres des Yankees à son bureau, y compris le manager Buck Showalter et le directeur général Gene Michael pour leur dire que leur témoignage dans le grief de Howe était contraire au meilleur intérêt du baseball. Vincent leur a dit qu’ils avaient «effectivement démissionné du baseball».

Les Yankees avaient un match ce jour-là et Showalter est arrivé juste avant le premier lancer, secoué. La presse s’en est naturellement emparée et a allumé Vincent dans le style naturel des tabloïds new-yorkais du début des années 90. Comme l’a écrit Heylar, “Entre la tempête médiatique et les paroles pointues de l’arbitre George Nicolau, Vincent a reculé.”

Quelque 35 ans après Collusion, le paysage a changé mais il est resté en grande partie le même. L’argent a investi des milliards de dollars dans le sport, mais nous vivons toujours dans un environnement où les seigneurs établissent les règles et les appliquent à leur convenance. Les équipes continuent de prêcher l’évangile de la responsabilité fiscale, tout en secouant les villes pour des allégements fiscaux et des accords fonciers chéris.

Nous pourrions avoir recours à plus d’arbitres d’équité. Nous pourrions utiliser plus comme George Nicolau.