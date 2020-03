La vie pendant le coronavirus et une conversation avec Conor Dougherty sur les complexités de la crise du logement

Photo par Evan Vucci-Pool / .

Comment la pandémie a affecté la vie quotidienne, et plus encore

Larry explique comment le coronavirus a affecté la vie quotidienne et la gestion de la pandémie par Trump (1h00). Puis il s’assoit avec le journaliste du New York Times Conor Dougherty pour parler de son nouveau livre, de la crise du logement dans la Bay Area (13:52) et de la façon dont la gentrification crée des alliances improbables (51:59).

Découvrez ‘Golden Gates: Fighting for Housing in America’ ici.

