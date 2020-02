La ville de Guardiola conquiert Leicester avant de se mesurer à Madrid

Quatre jours après avoir mesuré à Real Madrid lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Manchester City Il a remporté une victoire importante pour son moral lors de sa visite au stade King Power. La peinture réalisée par Pep Guardiola Leicester City a été imposée par le minimum (0-1), avec un solo de Gabriel Jesús, remplaçant d’un Kun Aguero qui a raté un penalty même avec des tableaux au tableau d’affichage.

Le triomphe de la City n’a pas été brillant, bien qu’il soit juste si l’on regarde les statistiques. Le Guardiola en a pris possession et a eu plus d’opportunités que son rival, qui pourrait cependant prendre de l’avance en première mi-temps grâce à la médiation de Jamie Vardy, qui a envoyé une balle au poste lorsque Ederson C’était déjà battu. Le gardien brésilien a pu commettre un penalty dans une action dans laquelle il a écrasé Iheanacho dans la surface, mais l’arbitre du match, sans être corrigé par le VAR, a laissé les choses telles quelles.

Oui, il y avait une pénalité dans une action pratique dans la région de Leicester, mais Aguero, qui était en charge de lancer cette fois, a frappé fort et au milieu, facile pour Schmeichel de dégager le ballon et de démontrer à nouveau les problèmes de l’équipe de Guardiola depuis onze heures. mètres Il semblait utopique que le match se termine 0-0 et Gabriel Jesus, remplaçant de Kun dans les dernières minutes, a donné la victoire à la Ville en complétant brillamment une pièce personnelle de Mahrez dans la région.