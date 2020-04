La voile, troisième athlète le plus populaire de Los Angeles

▲ L’attaquant était à la traîne de LeBron James et Cody Bellinger, selon un sondage de l’Université Loyola Marymount.Photo Jam Media

De l’écriture

Journal La Jornada

Lundi 20 avril 2020, p. 3

Le joueur de football mexicain Carlos Vela peut se permettre d’être parmi les meilleurs athlètes les plus populaires de Los Angeles en se classant troisième, derrière le basketteur LeBron James et le joueur de baseball Cody Bellinger, occupant les première et deuxième places de l’enquête menée par le Université Loyola Marymount.

Après deux saisons avec le Los Angeles FC, club de Major League Soccer (MLS), Vela a forgé son héritage dans la ville californienne en terminant avec un record de 34 buts, 15 passes décisives, le titre avec son équipe dans l’histoire de la ligue et le joueur le plus utile en 2019.

C’est ainsi que l’attaquant de Quintana Roo a eu un grand impact sur les fans avec les statistiques du sondage révélé par le Los Angeles Times, dans lequel Vela avait 8,3% des voix, tandis que King James, des Lakers, a reçu 46%, suivi de Bellinger, premier joueur de base des Dodgers, avec 10,7, entre autres grandes stars de la ville californienne.

Le voltigeur vedette des Angels Mike Trout a terminé quatrième avec 6,7%.

.