La voiture de Joe Nemechek Trump 2020 suscite la controverse

La voiture Trump 2020 de Joe Nemechek a suscité la controverse cette semaine.

Alors que la série NASCAR Xfinity débutait samedi avec le NASCAR Racing Experience 300 au Daytona International Speedway, Nemechek a trouvé un moyen de voler la vedette.

Le pilote à temps partiel de Mike Harmon Racing a attiré l’attention de tous avec son véhicule spécialement conçu Chevy Camaro Trump / Pence 2020.

Dans une déclaration spéciale, le conseil d’administration de PAC reconnaît Nemechek et sa voiture spéciale.

“Nous sommes honorés de soutenir M. Nemechek et de ramener les vraies valeurs américaines en Amérique, comblant le fossé entre les Américains oubliés pour garder notre président dûment élu en fonction”, indique le communiqué.

«Nous espérons que la majorité silencieuse se réunira pour nous soutenir dans« Keeping America Great ».»

La voiture Trump 2020 pour Joe Nemechek est arrivée à Daytona.

Crédit: Mike Harmon Racing pic.twitter.com/EaEItr2PBE

– Old Row Sports (@OldRowSports) 16 février 2020

Compte tenu du sujet traité, il ne devrait être surprenant pour personne que la voiture de Nemechek ait suscité une controverse – pour et contre.

Certains se sont demandé si Nemechek courrait au Daytona 500. Vu qu’il n’est pas un pilote à temps plein, les gens ne pouvaient pas imaginer comment une telle chose serait possible.

D’autres ont noté que Nemechek ne participerait en fait pas au Daytona 500 car il avait déjà couru samedi dernier.

Ceux qui se sont branchés samedi se sont demandé pourquoi le véhicule n’était pas mis en évidence.

La réponse est: parce qu’il n’a pas particulièrement bien performé en course.

Nemechek a finalement terminé 16e quand tout a été dit et fait.

Les messages de personnes en ligne concernant la voiture de Nemechek comportaient tout, y compris des éloges pour le conducteur et le président, ainsi que des souhaits de préjudice contre les deux. C’était une réaction assez standard, tout bien considéré.

Certains fans de course ont fait valoir que les messages Trump / Pence n’ont pas leur place dans la course automobile, car le sport et la politique devraient être séparés. D’autres n’étaient pas d’accord, soulignant tous les messages politiques dans la NFL et la NBA au cours des dernières années.

D’autres fans ont reconnu que bien que les gens soient certainement libres d’exprimer leurs messages politiques en ligne, ce serait bien que NASCAR puisse être un sursis de cela.

Pour l’instant, le président Trump n’a pas fait de déclaration officielle sur la voiture ou son conducteur.

En relation: NFL Exec révèle que son équipe Tom Brady signera avec 2020