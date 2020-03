La vraie raison pour laquelle Brooklyn Nets a licencié Kenny Atkinson

Quelle était la vraie raison pour laquelle les Brooklyn Nets ont licencié l’entraîneur-chef Kenny Atkinson cette semaine? Son influence décroissante auprès des joueurs.

Tôt samedi matin, la nouvelle a été annoncée que Brooklyn avait décidé de se séparer d’Atkinson. Le joueur de 52 ans en était à sa quatrième saison comme entraîneur de l’équipe.

Selon Adrian Wojnarowski, initié de ESPN NBA, Atkinson a rencontré le directeur général Sean Marks et le couple a convenu qu’ils avaient atteint la fin de la ligne ce qu’ils pouvaient accomplir ensemble.

“Sean Marks et Atkinson ont eu plusieurs conversations et le sentiment était qu’un changement était inévitable et les deux parties ont décidé qu’il n’y avait aucun sens à attendre”, a-t-il tweeté.

«Tous les deux avaient estimé qu’Atkinson et Nets avaient couru ensemble. Ils ont maintenu une relation étroite. »

Ce qui rend cette décision quelque peu étrange, c’est que sous le règne d’Atkinson, l’équipe a apparemment montré une amélioration sur une base annuelle. Sous sa gouverne, les Nets sont passés d’une équipe de 20 victoires à une équipe de 28 victoires à une équipe de 42 victoires.

La saison dernière, en particulier, Brooklyn s’est également rendue en séries éliminatoires.

Jusqu’à présent en 2019-20, les filets sont de 28 à 34. Évidemment, c’est en dessous de ce que l’équipe était l’année dernière, mais il y a des circonstances atténuantes au travail.

Au cours de l’été, Brooklyn a acquis Kevin Durant, Kyrie Irving et DeAndre Jordan, mais de ce groupe, seule Jordan est restée en bonne santé. Durant 62 matchs au total, Durant et Irving ont disputé un total de 20 matchs. Et comme les deux sont éliminés pour le reste de l’année, ce total ne devrait pas changer.

Alors, qu’est-ce qui a conduit au départ d’Atkinson? Selon Anthony Puccio de Nets Daily, «certains des joueurs voulaient qu’il parte.

Ian Begley de SNY a également confirmé quelque chose de similaire.

Sean Marks n’a pas fourni beaucoup de détails sur les facteurs qui ont motivé la décision concernant Kenny Atkinson, mais il a déclaré qu’Atkinson avait reconnu que sa voix dans les vestiaires n’était peut-être pas ce qu’elle était autrefois.

“Sean Marks n’a pas fourni beaucoup de détails sur les facteurs qui ont motivé la décision concernant Kenny Atkinson, mais il a dit qu’Atkinson a reconnu que sa voix dans les vestiaires n’était peut-être pas ce qu’elle était autrefois”, a-t-il tweeté.

Malgré le succès général d’Atkinson avec les Nets, il est également un peu étrange que cette décision survienne après une grande victoire sur les San Antonio Spurs vendredi soir.

Cela étant dit, la décision a été prise et sa finale: Atkinson est sorti. Qui sera son remplaçant à long terme? Le temps nous le dira.

