La WhatsApp qui a envoyé le président d’un club qui laisse David Aganzo comme un “ traître ”

David Aganzo ne montre pas son visage et au conseil d’administration de l’Association des joueurs de football espagnols (AFE), il y a de plus en plus de voix qui demandent au président une explication. Le chef de l’association des footballeurs n’avait pas de footballeur lorsqu’il a fait une offre à la Ligue de relancer la compétition.

Thèbes a reçu plusieurs messages des directeurs et présidents de club via WhatsApp sur son téléphone le matin du 25 mars. lui demandant s’il était vrai qu’il avait négocié avec l’AFE pour jouer toutes les 48 heures et si il allait augmenter le salaire des footballeurs entre 15 et 20% s’ils acceptaient l’offre.

Le président de la Ligue a répondu qu’il n’avait pas accepté l’offre et a précisé qu’Aganzo était celui qui l’avait faite. “Il m’a posé des questions à ce sujet il y a 10 jours et, évidemment, je lui ai dit” ne dis pas de conneries, ce n’est pas un casino, soyons sérieux “”, Thèbes a commenté un président des 42 qui composent la Ligue.

Il est clair que Aganzo, qui est censé veiller aux intérêts et à la santé des footballeurs, a vendu son offre collective pour jouer à regarder la crise des coronavirus comme une opportunité de gagner plus d’argent, au lieu de se soucier d’autres questions ou d’être plus prudent.

N’oubliez pas que La Ligue s’est officiellement arrêtée le 12 mars et il n’a pas fallu trois jours à Aganzo pour offrir à Thèbes d’accélérer l’ensemble du calendrier. afin de gagner plus d’argent. La vérité est que le contact entre les deux dirigeants a été très fluide ces derniers mois après promotion conjointe de la candidature d’Iker Casillas à la présidence de la Fédération espagnole de football.

Fini le temps où Aganzo il a désigné Thèbes comme un “cortijero” et dans lequel le président de la Ligue a déclaré que le chef de l’association de football Je n’avais aucune préparation pour le travail. Maintenant, les deux se comprennent parfaitement, bien que d’après ce message, il semble que Thèbes puisse avoir une position envers Aganzo et une autre vers la façon dont il vend aux clubs.

Curieusement le lendemain, Thèbes a utilisé la même expression pour “casino” sur Twitter pour nier les informations données par Juan Antonio Alcalá sur le Cadena Cope. Sur la base des messages auxquels OKDIARIO a pu accéder, peut-être que celui qui voulait jouer ses jetons très prochainement était Aganzo avec une Thèbes qui l’a laissé aux pieds des chevaux devant ses membres et clubs.

Aganzo a évité de donner une explication publique ces jours-ci à toutes les informations donné par OKDIARIO sur la façon dont il a vendu aux footballeurs. Des personnalités éminentes de son propre conseil d’administration telles que Jesule, Queco Piña, Xavi Oliva et Lozano ont tenté d’amener le président à nier une réalité inconfortable. L’Association des joueurs de football espagnols a besoin d’une explication.