La WWE confirme que le WrestleMania 36 est activé pour le 5 avril

La WWE a confirmé que WrestleMania 36 ira de l’avant, mais pas du Raymond James Stadium de Tampa, en Floride.

Au lieu de cela, le spectacle émanera du WWE Performance Center à Orlando sans fans présents à cause du coronavirus.

WrestleMania est en marche!

Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet a publié cette déclaration publiée par la WWE avant Monday Night Raw:

«En coordination avec les partenaires locaux et les représentants du gouvernement, WrestleMania et tous les événements connexes à Tampa Bay n’auront pas lieu. Cependant, WrestleMania sera toujours diffusé en direct le dimanche 5 avril à 19 h HE sur le réseau WWE et sera disponible en pay-per-view. Seul le personnel essentiel sera sur le plateau fermé du centre de formation de la WWE à Orlando, en Floride, pour produire WrestleMania. »

Raw a lieu ce soir sur le PC, tout comme SmackDown vendredi dernier et cela semble être le modèle que la WWE adoptera jusqu’à ce que le coronavirus ralentisse.

La WWE avait la possibilité d’annuler complètement l’émission ou de conclure un accord pour le reporter à l’été, mais peu de gens pensent que Vince McMahon dirigerait un WrestleMania sans fans.

WWE

WrestleMania sans fans va être bizarre

La société doit miser sur les personnes abonnées au réseau WWE pour payer l’émission sur pay-per = view afin de compenser les pertes de 80 000 personnes.

Après que Donald Trump ait suspendu un grand rassemblement pour les huit prochaines semaines et des voyages en avion en provenance d’Europe, il est devenu pratiquement impossible pour WrestleMania de fonctionner comme il le ferait normalement en un peu moins de trois semaines.

La WWE avance maintenant sur la route de WrestleMania avec Roman Reigns affrontant Goldberg, Drew McIntyre cherche à détrôner

Brock Lesnar et Charlotte Flair luttant contre Rhea Ripley parmi de nombreux autres matchs de renom.

Ce soir sur RAW, The Undertaker et Edge sont présents et devraient affronter respectivement AJ Styles et Randy Orton.

.