La WWE est toujours «engagée» à organiser WrestleMania

Alors que la majorité des grandes ligues sportives ont suspendu ou annulé leurs saisons au milieu de la menace croissante de l’épidémie de coronavirus, la WWE est l’une des rares organisations qui prévoit de continuer à diffuser des événements pour le moment.

La WWE a annoncé jeudi que SmackDown, qui devait se tenir au Little Caesars Arena de Détroit vendredi, sera déplacé et mis en scène au WWE Performance Center à Orlando avec seulement du personnel essentiel. La WWE n’a pas encore annoncé ses plans pour ce qui devait être un épisode spécial “3/16” de Monday Night Raw à Pittsburgh, avec le retour de Stone Cold Steve Austin.

Le mois de mars a toujours été une période cruciale pour la WWE, alors que la marque se prépare pour son événement vitrine annuel, WrestleMania. WrestleMania 36 est prévu pour le 5 avril au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride, et dans un communiqué publié jeudi, la WWE a déclaré qu’elle prévoyait toujours de tenir WrestleMania 36, ​​mais prévoit la possibilité qu’elle soit annulée.

Via ESPN:

«Bien que nous restions déterminés à accueillir WrestleMania au stade Raymond James le dimanche 5 avril, nous mettons en place des plans d’urgence en cas d’annulation par des représentants du gouvernement, des autorités civiles et / ou des sites locaux. La santé et la sécurité de nos fans, artistes et employés sont nos principales priorités et nous surveillons la situation de près avec nos partenaires et les représentants du gouvernement à Tampa Bay. »

Lors d’une réunion du Hillsborough Emergency Policy Group jeudi, les festivités de la Saint-Patrick de Tampa ont été reportées, mais une décision sur WrestleMania 36 devrait être rendue la semaine prochaine.

Via Fox13:

«La mairesse de Tampa, Jane Castor, a renvoyé au Hillsborough Emergency Policy Group – dont elle est membre – de décider de l’avenir des événements majeurs.

«Nous avons aussi le luxe du temps à disposition pour certains des événements les plus importants. Nous n’avons pas à prendre de mesures immédiates pour les événements qui se produisent des semaines plus tard. »»

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a recommandé jeudi que tous les rassemblements de masse dans l’État soient reportés.

Via WTXL:

«Je recommande aux municipalités locales et aux entités privées d’envisager sérieusement de limiter ou de reporter les rassemblements de masse dans l’État de Floride», a déclaré le gouverneur. «Il s’agit d’une opportunité, selon nos responsables de la santé, où certains de ces événements à grande échelle peuvent être reportés et le faire plus tard.»

.