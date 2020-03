La WWE s’apprête à organiser un défi en six packs pour le titre SmackDown féminin à WrestleMania 36, ​​ainsi que des nouvelles sur le titre par équipe féminine

La WWE est à seulement 27 jours de WrestleMania 36 et la carte commence à être finalisée.

Les matchs de titre principaux sont à peu près tous définis.

WWE

Vince McMahon façonne bien WrestleMania

Nous savons que Drew McIntyre défiera Brock Lesnar pour le titre WWE et Roman Reigns défiera Goldberg pour le titre Universal.

Après Elimination Chamber, nous savons que Shayna Baszler défiera Becky Lynch et Charlotte Flair va utiliser sa victoire au Royal Rumble pour défier le titre NXT Women, quelque chose que Rhea Ripley détient et Flair n’a pas combattu depuis cinq ans.

Cependant, du côté de SmackDown, les femmes n’ont pas encore tracé de voie claire.

Bayley règne en maître depuis qu’elle a remporté le titre à Money in the Bank l’année dernière et elle s’est querellée avec Lacey Evans ces derniers mois.

WWE

Bayley est un champion dominant depuis neuf mois maintenant

Une source a déclaré à talkSPORT que Bayley se défendra dans un défi de six packs à WrestleMania 36 avec son amie Sasha Banks, Evans, Carmella et Naomi étant cinq des six femmes.

Lorsque nous avons demandé si Alexa Bliss serait la sixième, talkSPORT a appris qu’elle et Nikki Cross se disputeraient les titres des équipes féminines en plus de Divas of Doom contre les Kabuki Warriors.

On pense que le plan original pour WrestleMania était en effet un programme Bayley et Banks.

Cependant, la blessure de Banks en janvier, qui lui a fait manquer tout le mois de février, les a obligés à repenser.

Sasha Banks et Bayley ont été les meilleurs amis de longue date maintenant

En plus de cela, Banks croit préférer suspendre le match en simple entre les deux pour un pay-per-view où ils auront plus de lumière et de temps.

Les deux femmes m’ont également exprimé cette même conviction dans le passé.

On s’attend à ce que ce match commence à coudre les graines de ce que nous pouvons nous attendre à voir de Banks et Bayley aller de l’avant.

.