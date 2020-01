La WWE signe deux géants indiens de plus de 7 pieds de haut formés par l’ancien champion du monde The Great Khali

La WWE a souvent été décrite comme la terre des géants et il ne fait aucun doute que Vince McMahon a toujours une certaine affection pour les grands hommes.

L’année dernière, la société a débarqué le géant de 7 pieds 3 pouces Jordan Omogbehin et il perfectionne son métier au Performance Center de la WWE en Floride en ce moment.

La WWE a signé trois talents indiens à Gurvinder Singh, Laxmi Kant Rajpoot et Sukhwinder Grewal

Cette semaine, deux autres hommes monstrueux – issus de la tutelle de l’ancien champion du monde The Great Khali – ont été capturés.

La première recrue est Gurvinder Singh qui mesure 7 pieds de haut et pèse plus de 22 pierres. Le deuxième est Sukhwinder Grewal, qui est encore plus grand.

Grewal mesure 7 pieds 2 pouces et pèse plus de 24 pierres. Il était joueur de basket-ball avant de se concentrer sur la lutte, tandis que Singh jouait au cricket et faisait un peu de théâtre.

Le troisième homme sur la photo est Laxmi Kant Rajpoot, qui a également été recruté en Inde.

La WWE est bien remplie pour les grands hommes dans NXT après les derniers ajouts avec Babatunde Aiyegbusi de 6 pieds 10 pouces – l’ancien homme de la NFL – et l’Omogbehin susmentionné également dans leurs rangs.

De grands hommes comme Braun Strowman et Baron Corbin sont passés par NXT pour honorer la liste principale et ils se tiennent respectivement à 6 pieds 9 pouces et 6 pieds 7 pouces.

Cela semble être en dehors du plan à long terme de la WWE de mondialisation locale où ils peuvent capturer des talents de tous les coins du monde.

Alors que le Royaume-Uni est le seul pays à disposer d’un deuxième Performance Center pour le moment, les rumeurs selon lesquelles le Japon et l’Inde obtiennent le feu vert sont fortes depuis un certain temps.

Braun Strowman a affronté le boxeur poids lourd Tyson Fury au WWE Crown Jewel

