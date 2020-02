L’absence de «Puma» Gigliotti a été la clé de la victoire de Toluca

Hier, les Red Devils de Toluca ont repris le chemin de la victoire en championnat et au stade Nemesio Díez. Après n’avoir pas gagné à la Bombonera et après n’avoir pas obtenu les trois unités depuis le premier jour, les écarlates ont battu Rayados de Monterrey 2-0. Bien qu’il soit nécessaire de souligner qu’une clé a fait la différence.

Il semble que la patience du directeur technique José Manuel de la Torre pour l’attaquant argentin Emmanuel Gigliotti j’ai terminé. A cette occasion, il a décidé de se passer de ses services pour cette confrontation. En fait, l’attaquant n’était ni sur le banc ni sur le stand, en plus de souligner qu’il n’a pas été signalé blessé.

En l’absence du «Puma», Chepo a décidé de remettre la jeunesse mexicaine à sa place Giovanny Leon, qui a marché sur la majeure partie du terrain, est monté et descendu et ne s’est pas lassé de combattre chacune des balles. C’est un gamin qui mérite d’être dans l’alignement de départ, et s’il devait faire une erreur à cause de son manque d’expertise, il est préférable qu’un jeune canterano soit confondu avec un étranger qui facture des millions et n’en donne pas.

De son côté, l’attaquant Michael Estrada C’est une révulsion à chaque fois que vous entrez sur le terrain. Le Colombien a montré qu’il avait un nez marqué et que tous ceux qui en avaient un le convertissaient immédiatement. En plus de souligner que William Da Silva est un hors série dans le milieu de terrain et que Leo Il est le gardien de but de l’équipe.

Ce sont les clés qui ont été présentées lors de ce match et qui pourraient faire la différence pour les prochains engagements. L’entraîneur José Manuel de la Torre doit une fois pour toutes retirer des onze de départ les éléments qui ne montrent rien sur le terrain, et il y a plusieurs noms de joueurs qui ne sont pas intéressés à jouer. Espérons que León, William, Fernández et Estrada continuent dans un grand plan pour le bien de Toluca.