L’AC Milan “ snob ” Burnley banni Joe Hart alors qu’Asmir Begovic a des soins médicaux avant de déménager à San Siro

Joe Hart aurait été négligé par l’AC Milan alors qu’il se rapprochait de la signature d’un autre gardien de but de Premier League en prêt.

Le joueur de 32 ans veut quitter Burnley après avoir disputé seulement deux matchs en Coupe cette saison.

Hart était sur le banc samedi alors que les Clarets ont perdu 3-0 à Stamford Bridge.

Joe Hart pourrait quitter Burnley en janvier

L’ancien homme de Manchester City n’a pas été en mesure de déplacer Nick Pope de la formation de départ et semble vouloir relancer sa carrière ailleurs.

Le Sun prétend qu’il était en lice pour passer au club de Serie A AC Milan et être le remplaçant de Gianluigi Donnaarumma.

Ils ont plutôt choisi de prêter Asmir Begovic de Bournemouth, laissant l’ancien gardien de but anglais à court d’options.

On pensait également qu’il figurait sur la liste restreinte d’Aston Villa en janvier, mais ils ont signé le vétéran Pepe Reina.

Milan a besoin d’une nouvelle sauvegarde après avoir laissé Reina rejoindre Villa pour le reste de la saison.

Begovic, qui a joué 62 fois pour les Cherries depuis son arrivée à Chelsea en 2017, aurait eu un examen médical avec le club avant un prêt.

Le joueur de 32 ans est tombé en panne avec le club de Premier League et a passé une partie de la saison en prêt avec la partie azerbaïdjanaise Qarabag.

