L’ACB reporte les deux prochains jours de la Ligue Endesa pour le Covid-19

Officiel: aucun match de la Ligue Endesa ne sera également disputé au cours des deux prochaines semaines. L’ACB a officialisé ce mercredi que les 24e et 25e jours du concours sont reportés, qui se tiendra en avril prochain.

Déclaration ACB

Après avoir étudié l’évolution de la crise provoquée par COVID-19, l’ACB a pris la décision de reporter tous les matches de la Ligue Endesa prévus pour les deux prochaines semaines, qui se joueront à de nouvelles dates disponibles. Les rencontres prévues les 24 et 25 jours, ainsi que les matchs différés et avancés prévus les 18, 19 et 25 mars prochains, se dérouleront tout au long du mois d’avril aux dates suivantes:

Journée 24

7-10 avril

Journée 25

21-23 avril

Les matchs avec les équipes classées pour les éliminatoires de l’Euroligue et, le cas échéant, pour la finale de l’Eurocup, auront lieu le 14 ou le 15 avril.

Autres matchs

Les réunions suivantes, prévues les 18, 19 et 25 mars, sont reportées et se tiendront à des dates qui seront annoncées prochainement par l’ACB:

Montakit Fuenlabrada – Herbalife Gran Canaria (Round 20)

UCAM Murcia – Iberostar Tenerife (21e journée)

Étudiants de Movistar – Coosur Real Betis (26e journée)