L’ACB suspend la Ligue Endesa sans date de retour en raison du coronavirus

La ACB il ne fixe pas de date pour le possible retour de la compétition, en raison de la crise des coronavirus. Après la réunion de ce jeudi, l’association a suspendu la Ligue Endesa sans date de retour et pas seulement jusqu’au 24 avril comme prévu. Malgré cela, le président Antonio Martín a assuré que les intentions étaient de revenir pour concourir quand tout se passerait et de mettre fin à la compétition.

La déclaration publiée par l’ACB dit ce qui suit

«Les 18 clubs de l’ACB ont tenu jeudi un briefing de vidéoconférence pour évaluer les effets de la période de suspension temporaire et continuer à travailler sur les scénarios futurs.

En conséquence, l’ACB annule la date fixée au 24 avril, et analysera l’évolution de la crise sanitaire dans les prochaines semaines pour prendre des décisions.

Antonio Martín, président de l’ACB, a montré au nom de tous les clubs «la profonde douleur des ravages de cette terrible pandémie. Nous accompagnons dans le sentiment les familles qui en souffrent et qui ne peuvent pas dire au revoir à leurs proches ».

Sur le terrain de sport, “l’objectif de reprise de la compétition reste intact et nous analyserons avec nos clubs la meilleure façon d’y parvenir, en veillant toujours à la santé de tous les participants”.