L’accolade d’Erling Haaland, la course de score de Cristiano Ronaldo, les émotions de Jose Mourinho, le triomphe de l’Open d’Australie de Novak Djokovic et bien d’autres choses que nous avons adorées

Ce fut un autre week-end mouvementé dans le monde du sport.

Novak Djokovic a remporté son 17e Grand Chelem, tandis que Tottenham a infligé une sixième défaite de la saison à Man City de Pep Guardiola.

Ci-dessous, talkSPORT.com répertorie huit faits saillants…

Erling Haaland au double

Haaland ne peut tout simplement pas arrêter de marquer pour le moment.

Erling Haaland est sous une forme imparable

Le joueur de 19 ans a inscrit sept buts en seulement trois matchs depuis qu’il a rejoint le Borussia Dortmund du RB Salzburg le mois dernier.

Lors de son premier départ pour les géants de la Bundesliga, il a marqué un doublé avec des buts de chaque côté de la mi-temps.

Avec Dortmund à seulement trois points du leader du championnat, le Bayern Munich, ils vont imaginer leurs chances contre quiconque avec Haaland bang en forme.

• 7 buts

• 136 minutes

Un but inférieur à * CHAQUE * 2️⃣0️⃣ minutes sous un maillot de Dortmund! 😳

Erling Haaland a commencé sa carrière en Bundesliga sous une forme ridicule! 🔥 pic.twitter.com/WBFL3xE0Ac

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 2 février 2020

Cristiano Ronaldo marque un neuvième match consécutif

Malgré ses 34 ans, Ronaldo continue de terrifier les défenseurs.

Il a converti deux pénalités lors de la victoire 3-0 de la Juventus sur la Fiorentina pour porter son total de buts en Serie A à 19 pour la saison.

Seul Ciro Immobile (25 ans) a marqué plus de buts en championnat que Ronaldo ce trimestre.

Cristiano Ronaldo ne peut pas arrêter de marquer pour le moment

Une épaule luxée n’a pas eu raison d’Adama Traoré

Traoré est une bête.

Il a été l’un des joueurs les plus réguliers des Wolves avec cinq buts et sept passes cette saison.

Et l’Espagnol s’est disloqué l’épaule dans la première moitié du match nul et vierge des Wolves à Manchester United.

Si vous pensiez que cela finirait sa soirée, vous aviez très tort.

Traoré a joué jusqu’à la 76e minute où il a été retiré en raison d’une blessure à la jambe.

Cependant, le patron des Wolves, Nuno Espirito Santo, a révélé que la blessure n’était «rien de grave».

Il a dit: «Je sais qu’il souffre beaucoup. Il s’est disloqué l’épaule et Matt [Perry], le docteur, a réussi à le remettre.

«Il a eu un autre coup de pied à la fin, donc il est sur la glace maintenant. Mais je pense que ce n’est rien de grave. “

Adama Traoré a finalement été contraint de se blesser à la jambe

Les émotions hilarantes de Jose Mourinho sur la ligne de touche

Raheem Sterling, qui était sur un carton jaune pour un défi d’horreur sur Dele Alli, semblait plonger dans la surface quelques secondes seulement après que Hugo Lloris ait sauvé un Ilkay Gundogan.

Après que VAR ait accepté la décision de l’arbitre Mike Dean de ne pas accorder un autre coup de pied, Sterling a échappé à un deuxième avertissement pour la simulation.

Et Mourinho est devenu complètement mental sur la ligne de touche lorsqu’il a découvert que l’attaquant anglais était déjà sur un carton jaune et n’avait pas été expulsé.

Il a dramatiquement quitté son siège et a couru vers le quatrième officiel pour protester et a brandi un carton jaune imaginaire.

C’était le Mourinho classique.

Dit l’hommage de Benrahma

Benrahma a rendu un hommage émotionnel à son défunt père lors de la victoire de Brentford 5-1 à Hull.

L’ailier a réussi un triplé alors que l’équipe de Thomas Frank a amélioré ses références de promotion.

Benrahma a ouvert le score avec une belle frappe de 20 mètres et a enlevé sa chemise pour révéler un message en français qui disait “Je t’aime papa”.

Ce fut un moment doux, légèrement gâché par l’inévitable carton jaune qui a suivi.

Dit Benrahma a rendu un hommage émotionnel à son défunt père

Le premier rêve de Steven Bergwijn

Bergwijn a été une inclusion surprise dans la formation de départ de Tottenham contre Man City, car il n’avait effectué qu’un transfert de 25 millions de livres sterling du PSV Eindhoven mercredi.

Et il a remboursé la confiance de Mourinho en lui en donnant aux Spurs une avance de 63e minute avec un excellent but.

Bergwijn a été contraint de quitter avec ce qui semblait être une crampe à la 70e minute, mais c’était toujours un début de rêve pour l’ailier.

Steven Bergwijn a marqué lors de ses débuts à Tottenham

L’Open d’Australie de Novak Djokovic triomphe

Djokovic a riposté après deux sets pour battre Dominic Thiem en finale de l’Open d’Australie.

Le Serbe a remporté une victoire 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 dans un match dramatique.

Avec 17 titres du Grand Chelem à son actif, Djokovic n’est qu’à trois de son recordman Roger Federer.

C’était le Grand Chelem n ° 17 pour Novak Djokovic

Sauvegarde à une main de Dillon Phillips

Bien qu’il n’ait gardé qu’une seule feuille blanche depuis octobre, Phillips a été un artiste hors pair pour Charlton cette saison.

Et le gardien de but a rappelé à tout le monde son talent dans un affrontement crucial à six points de relégation avec Barnsley lorsqu’il a réussi un arrêt d’une main exceptionnel.

Alors que Charlton menait 1-0 grâce au premier match de Lyle Taylor, un en-tête de Mads Andersen semblait prêt à égaler Barnsley.

Cependant, la forte main droite de Phillips a maintenu l’avantage de Charlton alors qu’Aapo Halme a frappé le poteau au rebond.

Les Addicks ont ensuite battu Barnsley 2-1 pour assurer une première victoire depuis le lendemain de Noël.

