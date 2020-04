L’accord de Sancho est presque terminé, Upamecano voulait, Rashford au Real Madrid

talkSPORT rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football à Manchester United…

Jadon Sancho

Il semble que Manchester United ait remporté la course pour signer Jadon Sancho avec des rapports affirmant que les détails de son transfert à Old Trafford sont «presque convenus».

Le Sun affirme que l’attaquant du Borussia Dortmund veut rejoindre les Red Devils trois ans après avoir quitté leurs rivaux locaux, Man City, et que sa durée de contrat, son salaire, ses bonus et sa clause de rachat ont tous été convenus.

Des mois de pourparlers secrets auraient eu lieu entre les deux parties, et maintenant United doit parvenir à un accord avec Dortmund sur les frais.

On s’attend à ce qu’il aille bien au-delà de 100 millions de livres sterling, et cette valeur est susceptible d’augmenter étant donné que Chelsea et Liverpool pourraient déclencher une guerre d’enchères au milieu de leur intérêt pour Sancho.

BVB réalisera un bénéfice stupéfiant sur Sancho quand il sera vendu, après l’avoir signé en 2017 pour seulement 8 millions de livres de City.

Dayot Upamecano

Manchester United a rejoint la course pour Dayot Upamecano, selon France Football.

Arsenal a fait de l’homme RB Leipzig une cible de choix mais pourrait manquer à cause de ses problèmes financiers.

Cela a laissé la porte ouverte à United, dont Upamecano a visité les installations de formation avant de rejoindre Salzbourg en 2016.

Le Français a une clause de libération de 53 millions de livres sterling, mais pourrait être autorisé à partir pour moins car il est dans la dernière année de son contrat.

Les rapports ajoutent que Chelsea, Tottenham et Man City sont également désireux.

Marcus Rashford

Le Real Madrid et Barcelone tenteront de signer à l’avenir Marcus Rashford de Man United, a déclaré Clinton Morrison à talkSPORT.

Il a dit: «Je pense qu’il va juste aller de force en force en force.

«Marquez mes mots, je pense qu’un club comme Barcelone ou le Real Madrid viendra frapper parce que je pense que c’est un talent exceptionnel et qu’il est mentalement fort.

«Pour une personne à un si jeune âge, il a beaucoup joué au football. Il est mentalement fort. C’est un excellent joueur. Vous avez besoin de choses comme ça dans votre carrière dont vous pouvez rebondir.

“Il est sorti et a dit que Jose Mourinho l’avait en quelque sorte aidé parce que vous voulez que de telles situations se produisent dans votre carrière où vous devenez mentalement fort.”

“Mais pour moi, Rashford est l’un des meilleurs footballeurs du moment.”

La légende de Man United, Bryan Robson, a de grands espoirs pour Bruno Fernandes, affirmant qu’il peut être le nouveau Paul Scholes!

James Rodriguez

L’agent de James Rodriguez a contacté Manchester United au sujet d’un éventuel déménagement cet été, selon Sport.

Le joueur de 28 ans a été jugé excédentaire par le patron du Real Madrid, Zinedine Zidane, qui n’est pas dans ses plans à long terme au Bernabeu.

James n’a disputé que sept matches de Liga pour le Real cette saison.

Il a longtemps été lié à United et serait à nouveau en pourparlers avec les chefs d’Old Trafford.

James Maddison

James Maddison insiste sur le fait qu’il est heureux à Leicester malgré ses liens avec plusieurs autres grands clubs.

Manchester United est connu pour être de grands fans du milieu de terrain des Foxes.

Il a déclaré: «Je me sens chez moi à Leicester.

«Je me sens déjà comme faisant partie du mobilier et je l’adore ici.

“J’adore les gars, j’aime les fans, (nous avons) un excellent manager, donc je suis très, très heureux.”

James Maddison, cible de Man United, insiste sur le fait qu’il est heureux à Leicester

Mason Greenwood

Le Borussia Dortmund aurait voulu Mason Greenwood en retour lorsque Manchester United a tenté de signer Jadon Sancho l’été dernier.

Les Red Devils ont tenté d’attirer l’as de l’Angleterre en Premier League après son incroyable forme en Allemagne.

Accodant à ESPN, Dortmund a appelé à inclure Greenwood dans un accord de swap pour Sancho.

Mais United a clairement indiqué qu’ils n’étaient pas prêts à utiliser le joueur de 18 ans comme maçon dans le mouvement.

Bruno Fernandes

Harry Maguire a salué l’impact de la signature de Man United, Bruno Fernandes.

Les Portugais ont frappé le sol en courant en Angleterre avant que le lock-out ne soit couronné joueur du mois de Premier League en février.

Maguire a déclaré: “Il est brillant depuis qu’il est entré, hors du terrain autour du terrain d’entraînement, il est un leader et veut gagner, tout ce qu’il fait, il veut gagner, vous pouvez dire qu’il a été élevé avec cette attitude.

“Il vient de nous donner un peu plus de vie et de créativité au milieu, quelque chose (experts) et les fans de United ont dit que nous avons manqué au fil des ans.”

Harry Kane

Mauvaise nouvelle pour les fans de Manchester United car les derniers rapports indiquent que Tottenham n’a pas l’intention de vendre son talisman cet été.

Les Red Devils ont longtemps été liés à Kane et des informations au cours du week-end ont suggéré que Daniel Levy avait mis une étiquette de prix de 200 millions de livres sterling du capitaine anglais.

Il semble que maintenant, aucun accord pour l’éloigner du nord de Londres ne soit conclu dans la prochaine fenêtre de transfert.

Harry Kane a été lié à un éloignement de Tottenham

Jack Grealish

La conduite de Grealish pendant la conduite du coronavirus a conduit à des points d’interrogation sur l’intérêt continu de Man United pour le milieu de terrain.

Le rapport Athletic, cependant, selon lequel Ole Gunnar Solskjaer et Ed Woodward reste attaché au joueur de 24 ans malgré ses inquiétudes concernant sa conduite.

Grealish resterait l’une de leurs principales cibles devant des joueurs comme James Maddison, qui coûtera probablement beaucoup plus cher que l’homme d’Aston Villa.

Antoine Griezmann

United a tenté de signer Griezmann avant, en 2017, lorsque l’attaquant était à l’Atletico Madrid, mais leur tentative a échoué.

Le vainqueur de la Coupe du monde de France a déménagé à Barcelone l’été dernier pour un contrat de 107 millions de livres sterling, mais il a déjà été question de son départ cet été.

Le rapport Bleacher indique que Man United n’est pas intéressé par la signature du joueur de 29 ans avec d’autres joueurs en haut de leur liste de souhaits.

Victor Osimhen

L’attaquant nigérian a été lié à un déménagement à Manchester United après une saison impressionnante avec Lille.

Le compatriote Odion Ighalo, qui est prêté à Old Trafford, semble faire beaucoup de travail pour eux.

Ighalo a révélé qu’Osimhen était venu assister au match de Ligue Europa unie contre le Club de Bruges et l’avait soutenu pour atteindre le sommet.

.