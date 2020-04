L’accord entre Barcelone et Ter Stegen est de plus en plus difficile

Barcelone est l’une des équipes les plus actives qui se prépare pour la prochaine saison et avec plusieurs projets à signer pour les joueurs, mais il y a aussi la phase de qui pourrait partir et contre sa volonté, une de leurs figures pourrait ne pas continuer avec eux. .

Nous parlons du gardien de but Marc André Ter Stegen, un élément avec lequel les dirigeants de Blaugrana négocient depuis des semaines un accord pour un éventuel renouvellement, mais n’ont pas encore pu parvenir à un accord.

Selon les informations du journal Sport, le principal problème pour qu’il n’y ait pas de règlement est l’aspect économique, car le gardien de but allemand veut gagner beaucoup plus d’argent qu’il n’en gagne actuellement.

Le club espagnol veut le conserver à tout prix, car ils le considèrent comme un élément irremplaçable pour l’équipe, en raison de sa haute qualité qui l’a conduit à être nommé peut-être le meilleur gardien de but de la planète aujourd’hui.

#FCB 

 Il y a eu un dernier contact avec votre agent il y a quelques jours et les distances économiques sont toujours stagnantes

 Le Barça va faire un effort et propose déjà un contrat à très long termehttps: //t.co/Osl5pFtaAM

2 avril 2020

Cependant, le club traverserait une période financière très difficile et c’est pourquoi l’accord n’est pas encore arrivé, car le gardien veut facturer plus oui ou oui à partir de la saison prochaine, donc l’accord est encore loin d’être finalisé.

L’offre de Barcelone serait un contrat jusqu’en 2025 avec possibilité de reconduction pour trois ans et que l’augmentation de son salaire dépende de ses actions sur le terrain. On parle de 6,5 millions d’euros plus variables par an, ce qui n’a pas entièrement convaincu l’Allemand.

Ter Stegen se serait mis dans une situation difficile à convaincre, car il veut se sentir valorisé par le club espagnol et bénéficier du même traitement que les autres stars de l’équipe.

Des équipes comme le Bayern Munich visent le gardien de but, et il est clair que les offres d’emploi ne manqueront pas. Le Barça devra faire un gros effort pour garder le but aussi bien protégé.