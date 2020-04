L’acte d’accusation de Blatter abandonné

Ap

Journal La Jornada

Dimanche 12 avril 2020, p. a10

Genève. Dans une victoire juridique pour l’ancien président de la FIFA, Joseph Blatter, les procureurs fédéraux en Suisse prévoient de retirer l’une des deux affaires contre lui pour détournement de fonds. Le bureau du procureur général a confirmé samedi qu’il prévoyait de clore l’enquête sur la manière dont Blatter et la FIFA avaient accordé les droits de télévision de la Coupe du monde. La procédure pénale engagée contre Blatter a débuté il y a quatre ans et a contribué à sa suspension de la présidence de la FIFA, qu’il a exercée pendant plus de 17 ans. La deuxième affaire pénale contre Blatter – pour un paiement de deux millions de dollars qu’il a autorisé au vice-président de la FIFA Michel Platini en 2011 pour salaire non payé – reste ouverte.

