L’acteur lève des fonds pour participer au rallye Dakar

L’acteur pornographique Nacho Vidal est déterminé à franchir une nouvelle étape dans sa longue carrière en participant au prochain rallye Dakar. Le Catalan recueille des fonds pour participer à la course dans la catégorie des voitures SSV, un type de voiture similaire à un kart, mais sur le sable.

Le célèbre acteur de cinéma pour adultes s’est essayé au Maroc et Il devait participer au rallye de Merzouga avant que l’épidémie de coronavirus n’arrête le sport mondial. Nacho Vidal prévoit de participer au rallye le plus difficile du monde accompagné de son ami Nacho Sanchís.

La conduite d’un véhicule SSV ne prend pas une expérience excessive, mais Oui une puissante résistance physique car c’est un véhicule qui absorbe très facilement les obstacles. Actuellement dans cette catégorie, plus de 40 véhicules rivalisent avec quatre marques différentes et se caractérisent par être une modalité beaucoup plus économique que les poussettes que, par exemple, les pilotes de Carlos Sainz.

Ce qui semble évident, c’est que Nacho Vidal devra mettre un peu ses coutumes de côté s’il s’aventure à participer au rallye Dakar. Cet événement se déroule depuis cette année en Arabie saoudite, l’un des pays les plus hermétiques du monde et où, bien sûr, la profession principale de l’acteur bien connu n’est pas bien considérée.