L’actionnaire maximum de Valence fait don de 50 000 masques et 300 thermomètres à la santé valencienne pour la lutte contre le coronavirus

Grand geste de Peter Lim. L’actionnaire maximum du Valencia Club de Fútbol donnera 50 000 masques et 300 thermomètres au Département de la Santé de Valence pour lutter contre le coronavirus, qui frappe durement l’Espagne et la Communauté de Valence.

L’homme d’affaires financera l’acquisition de 50000 masques FFP2 utilisés par le personnel de santé, plus 300 thermomètres. Une aide indispensable en quelques jours lorsque les soins de santé espagnols risquent de s’effondrer.

Le président de la Generalitat, Ximo Puig, a remercié Peter Lim pour son don, qui met à disposition tout le matériel médical donné à la Communauté de Valence.

Pour Puig c’est un «grande manifestation de solidarité»By Lim,« facilitant avec son geste altruiste un équipement qui, une fois reçu, sera mis à la disposition du personnel de santé valencien qui lutte en première ligne contre la propagation du coronavirus ».

La Communauté de Valence est l’une des plus touchées par la crise des coronavirus. En tout, 2 616 personnes sont infectées par Covid-19 et 163 sont décédées à cause de la pandémie. De plus, le Valencia Club de Fútbol compte 35% de la première équipe infectée par un coronavirus.