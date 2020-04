L’adieu émouvant de la fille d’Antic: “Unique, sans paroles”

Cataracte de condoléances et réactions à la triste mort de Radomir Antic, qui nous a quittés ce lundi. Joueurs de football, athlètes, collègues et une longue suite de personnalités qui ont voulu licencier l’entraîneur du Real Madrid, de l’Atlético ou de Barcelone, entre autres. La première réaction de sa famille a été celle d’Ana Antic, sa fille, qui a utilisé son compte Instagram pour dire au revoir à son père et aussi remercier tout le soutien reçu.

Avec deux photographies de son père, Ana a publié un message bref mais émouvant: Unique. Merci à tous de Vera (sa mère), Dusan (son frère), Petra, Rade, Ivana, Marko et Ana (petits-enfants de Radomir Antic). Sans mots”. Il sera temps de répondre aux messages, qui vous arriveront sûrement sans arrêt, vous n’avez donc toujours pas pu vous asseoir pour dédier des lignes plus longues à votre père, mais Ana Antic a déjà voulu lui dire au revoir.

Plus de condoléances sur les réseaux

Une publication Instagram émouvante à laquelle des personnages tels que Arbeloa, Morata, Georgina Rodríguez ou Daniela Ospina. «Je suis vraiment désolée, Ana. Nous t’envoyons un gros câlin. DEP », a écrit Arbeloa. Morata, rojiblanco en avant, lui a envoyé le message suivant: «Un énorme câlin Ana. Fierté éternelle». Georgina, la petite amie de Cristiano Ronaldo, a également répondu: «Beaucoup d’amour pour vous. Maintenant, il vous guide d’un autre côté ». De son côté, Daniela Ospina a voulu soutenir Ana Antic avec les mots suivants: «Tu vas nous manquer! Merci à ceux d’entre nous qui ont eu la grande bénédiction de vous rencontrer. Merci, grand-père merci pour tout l’amour que tu nous as donné. Salo et moi vous aimons, la force de la famille ».