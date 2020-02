L’adolescent des Wolves Pedro Neto a raté un but ouvert lors de la défaite en Ligue Europa face à l’Espanyol, mais heureusement, cela ne coûte pas une place à son équipe en huitièmes de finale

Pedro Neto a eu un moment à oublier tard dans la défaite retour des Wolves en Europa League jeudi à Espanyol.

Le match étant à égalité à 2-2, Neto était au but et avait contourné le gardien. Tout ce que le joueur de 19 ans avait à faire était de rouler le ballon dans le filet vide pour saisir et but facile.

Pedro Neto a raté un but ouvert pour les Wolves

L’ailier a en quelque sorte réussi à manquer la cible et était convenablement embarrassé en soulevant sa chemise pour couvrir son visage.

Heureusement pour l’homme des Loups, la manœuvre choquante n’a pas empêché son équipe de se qualifier pour les huitièmes de finale – même si l’Espanyol a continué à gagner le match.

Les hôtes, qui menaient 4-0 dès le match aller, ont ouvert le score à la 16e minute grâce à l’ancien attaquant de West Ham Jonathan Calleri pour leur donner l’espoir d’organiser un retour colossal.

Les espoirs d’Espanyol étaient tout sauf anéantis quand Adama Traoré a nivelé les Loups six minutes plus tard.

Le club espagnol a repris l’avantage depuis le point de penalty à la 57e minute, Calleri inscrivant froidement son deuxième but.

Les loups ont égalisé à nouveau avec 11 minutes à jouer pour sceller efficacement leur place en Ligue Europa 16 derniers lorsque Matt Doherty a tapé au deuxième poteau.

Neto a ensuite raté le but ouvert qui aurait permis à l’équipe de Nuno Espirito Santo de l’emporter à ce stade.

Le Brésilien serait obligé de payer pour sa miss alors que les hôtes prenaient les devants pour la troisième fois en temps d’arrêt, avec Calleri complétant son triplé pour le faire 3-2 dans la nuit – et 6-3 au total en faveur de les visiteurs.

